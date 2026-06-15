Цифровой паспорт для АИ-агентов: стартап НевКоре привлек 66 миллионов долларов

·24·Технологии
Цифровой паспорт для АИ-агентов: стартап НевКоре привлек 66 миллионов долларов

Крупные корпорации по всему миру начинают нанимать АИ-агентов не просто как программные инструменты, а как полноценных сотрудников. В связи с этим на повестку дня вышел вопрос безопасности и идентификации этих цифровых «работников». Стартап в сфере кибербезопасности НевКоре объявил о своем запуске, привлекши 66 миллионов долларов инвестиций для решения именно этой проблемы. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В инвестиционном раунде под руководством венчурного фонда Кйберстартс приняли участие такие крупные компании, как Индекс Вентурес и Эволутион Экуитй Партнерс. После этого финансирования рыночная стоимость НевКоре была оценена в 300 миллионов долларов. Основная цель стартапа — создание системы аутентификации, управления и контроля действий АИ-агентов в корпоративной сети.

В настоящее время многие глобальные компании интегрируют АИ-агентов в рабочие процессы. Например, Goldman Sachs в прошлом году протестировал Девин, AI для написания кода, в качестве нового сотрудника. А консалтинговый гигант МкКинсей сообщил, что в этом году наряду с 60 тысячами человек у них работают 25 тысяч АИ-агентов. Подобные тенденции требуют нового подхода к управлению цифровыми работниками.

Старые системы не готовы к новой эре

По мнению основателя и генерального директора НевКоре Зохара Алона, существующие системы идентификации уже стали самым слабым звеном корпоративной безопасности. По его словам, платформы с 15-20-летней историей не справляются со сложностью и масштабами, которые создают АИ-агенты. В интервью изданию TechCrunch Алон подчеркнул, что «старые системы неизбежно выйдут из строя в ближайшее время».

Платформа НевКоре предназначена для объединения идентификаторов людей и АИ-агентов в единую систему. Стартап продвигает идею о том, что к АИ-агентам следует относиться не как к обычным сервисным учетным записям, а как к «первоклассным субъектам» со своими правами, жизненным циклом и разрешениями. Это позволяет службам безопасности точно отслеживать действия каждого бота.

Команда основателей компании состоит из экспертов с большим опытом в сфере кибербезопасности. Зохар Алон ранее основал стартап Доме9 и продал его компании Чек Поинт. Среди других членов команды — бывший руководитель известного израильского подразделения Унит 8200 Амихай Нейдерман и бывший ИТ-директор Т-Мобиле УСА Эрез Яркони.

Решение против стагнации рынка

Зохар Алон говорит, что идея НевКоре родилась в 2023 году, когда он просматривал технологический бюджет одной из крупных компаний. Несмотря на огромные средства, выплачиваемые за услуги идентификации, клиенты были крайне недовольны качеством действующих провайдеров. Это свидетельствует о низкой конкуренции и технологической стагнации на рынке.

В то время как цифровая трансформация ускоряется, использование АИ-ботов в банковском и финансовом секторе расширяется. Решения, подобные НевКоре, в будущем могут стать важным инструментом для местных компаний в защите от кибератак и регулировании автоматизированных систем.

Подводя итог, можно сказать, что по мере того, как АИ-агенты становятся неотъемлемой частью рабочей силы, вопрос их идентификации и контроля превращается в новый фронт кибербезопасности. Заполняя этот пробел, НевКоре стремится установить новый стандарт управления цифровыми сотрудниками в корпоративном мире.

NewCoreИскусственный ИнтеллектКибербезопасностьСтартапТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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