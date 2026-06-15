SpaceX привлекла 85,7 млрд долларов через историческое IPO: Илон Маск стал первым триллионером

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, расширила масштабы своего первичного публичного размещения акций (IPO), став крупнейшим в истории биржи, и успешно привлекла в общей сложности 85,7 млрд долларов. Первоначально планировалось привлечь 75 млрд долларов, однако в результате использования андеррайтерами максимального опциона на покупку акций итоговая сумма достигла рекордного уровня. Этот показатель был зафиксирован как крупнейший результат IPO в мировой финансовой истории. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в новости.

Акции SpaceX начали торговаться на бирже Nasdaq в прошлую пятницу. По итогам первого дня торгов рыночная стоимость компании превысила 2 трлн долларов. Это беспрецедентный результат не только для космической индустрии, но и для всего сектора высоких технологий. Вслед за этим успехом Илон Маск официально обрел статус первого триллионера в мире.

Куда будут направлены средства?

Руководство компании планирует направить привлеченные огромные средства на несколько стратегических направлений. В первую очередь будут погашены долговые обязательства на сумму около 20 млрд долларов. Эти долги связаны с другими проектами Маска — социальной сетью Кс (бывший Twitter) и компанией в области AI xAI, которые были объединены со SpaceX перед IPO.

Также значительная часть инвестиций будет потрачена на расширение инфраструктуры АИ-вычислений SpaceX. Это еще больше укрепляет уверенность Маска в интеграции космических технологий и AI. Компания также намерена модернизировать свои пусковые площадки и расширить технические возможности.

Совершенствование глобальной спутниковой интернет-системы Starlink остается одним из приоритетных направлений проекта. Ожидается, что эта технология, вызывающая интерес и на развивающихся рынках, таких как Узбекистан, станет еще более быстрой и доступной благодаря новым инвестициям.

Новое лидерство на рынке

В результате торгов в понедельник акции SpaceX продолжили рост. В итоге компании удалось обойти по рыночной стоимости даже TSMC — крупнейшего в мире производителя полупроводников. Это свидетельствует о высоком доверии инвесторов к будущему SpaceX в области освоения космоса и AI.

Аналитики отмечают, что такой успех SpaceX знаменует начало новой эры в космической экономике. Частная компания Маска теперь стала ключевым игроком не только в запусках ракет, но и в формировании глобальной технологической инфраструктуры.