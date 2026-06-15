Бренд Amazfit представил свои новые флагманские часы — модель Читах 2 Pro

·33·Технологии
Бренд Amazfit представил свои новые флагманские часы — модель Читах 2 Pro

Компания Amazfit, занявшая свое место на рынке смарт-устройств, официально представила новые флагманские часы Читах 2 Pro, предназначенные для спортсменов и профессиональных бегунов. Устройство привлекает внимание не только прочностью, но и высокотехнологичными материалами, а также аккумулятором с длительным сроком службы. По данным иксбт.ком, новая модель уже поступила в продажу на рынках МДХ. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Корпус Amazfit Читах 2 Pro выполнен из титанового сплава пятого класса и высокопрочного полимера. Это обеспечивает легкость и экстремальную износостойкость часов. Общий вес устройства составляет всего 46 грамм, что не создает никакого дискомфорта при движении для спортсменов, бегающих на марафонские дистанции.

Технические возможности и качество экрана

Часы оснащены 1,32-дюймовым АМОЛЭД-дисплеем с разрешением 466 × 466 пикселей. Самым важным аспектом является то, что максимальная яркость экрана достигает 3000 нит. Такой показатель позволяет легко читать данные на дисплее даже в самые солнечные дни. Поверхность экрана защищена устойчивым к царапинам сапфировым стеклом.

Устройство предлагает спортсменам комплексную систему анализа. В нем доступно более 170 спортивных режимов, которые контролируют не только бег, но и силовые упражнения, а также процессы восстановления организма. С помощью встроенных датчиков постоянно отслеживаются частота сердечных сокращений (ЧСС) и уровень кислорода в крови (СпО2).

Время автономной работы и цена

Емкость аккумулятора составляет 540 mAh, что гарантирует работу в следующих режимах:

  • В режиме обычного использования — до 20 дней;
  • При активном использовании — до 7 дней;
  • Непрерывно с включенным ГПС — до 29 часов.
Кроме того, часы имеют защиту от воды уровня 5 АТМ, что позволяет безопасно использовать устройство при беге под дождем или во время занятий плаванием. С помощью встроенного динамика и микрофона пользователи могут отвечать на звонки.

В настоящее время Amazfit Читах 2 Pro продаются на российском рынке примерно за 38 тысяч рублей (около 400 долларов США). Ожидается, что в ближайшее время эта модель появится и в крупных розничных магазинах и на онлайн-площадках Узбекистана, что станет отличной новостью для местных любителей спорта.

AmazfitSmartwatchТехнологииГаджетCheetah 2 Pro
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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