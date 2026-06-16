Сундара Пичаи встретили протестами и криками на выпускном в Стэнфорде

Генеральный директор Google Сундар Пичаи столкнулся с неожиданным сопротивлением во время выступления на церемонии выпуска в Стэнфордском университете, где он когда-то учился. Около 200 выпускников покинули зал во время речи главы технологического мира, а остальные перебивали его выкриками протеста. Эта акция направлена против сотрудничества Google с оборонной системой Израиля и иммиграционной службой США (ICE). Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Основной причиной протеста называют контракт Проджект Нимбус стоимостью 1,2 миллиарда долларов, по которому Google и Amazon предоставляют облачные сервисы и технологии AI израильским военным. По данным TechCrunch, студенты вышли с плакатами с лозунгами «Google шпионит с помощью AI» и «Свободу Палестине». Также выпускники размахивали палестинскими флагами, осуждая участие компании в военных проектах.

Проджект Нимбус и внутренние конфликты

Проект Проджект Нимбус вызывает серьезные возражения не только у внешних активистов, но и среди самих сотрудников Google. В начале 2024 года компания уволила 28 сотрудников, протестовавших против этого контракта. Однако эта мера не смогла остановить внутреннее недовольство. Такие организации, как Электроник Фронтиер Фундатион (ЭФФ), также обвиняют Google и других техгигантов в «закрывании глаз» на использование их сервисов Израилем.

Протестующие в Стэнфорде заявили в своих обращениях, что «отказываются прославлять корпорации, усиливающие насилие». Данная акция была скоординирована рядом студенческих организаций, таких как «Студенты Стэнфорда, требующие справедливости для Палестины» и «Нет технологиям для апартеида». Этот инцидент еще раз показал, насколько важны этические принципы крупных корпораций, таких как Google, для молодого поколения.

AI и опасения молодежи

Ситуация с Пичаи является частью более широкой тенденции. В последнее время многие спикеры на выпускных церемониях университетов США сталкиваются с холодным приемом студентов, когда речь заходит об искусственном интеллекте (AI). Причина в том, что молодежь опасается, что технологии AI в будущем могут угрожать их рабочим местам и негативно повлиять на другие сферы общества.

Однако в случае с Сундаром Пичаи протест отличается тем, что он направлен не просто на АИ-хайп, а на конкретные бизнес-решения компании. Microsoft также подвергалась критике за поддержку израильских военных, но после проведенных проверок компания приняла меры по ограничению использования своих технологий для массового наблюдения за палестинцами.

С другой стороны, некоторые представители Кремниевой долины критикуют студентов. Один из основателей Сун Микросйстемс, миллиардер Винод Хосла, назвал этот протест в соцсети Кс «однобоким и узколобым». По его мнению, студенты игнорируют интересы миллиардов людей, которые могут извлечь выгоду из AI, заботясь лишь о своих интересах, основанных на неверной информации. Несмотря на это, общение с общественностью и студентами становится всё более сложным для руководителей крупных технологических компаний.