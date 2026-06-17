Московский метрополитен отказывается от зарубежного ПО в пользу Линукс

·20·Технологии
Московский метрополитен отказывается от зарубежного ПО в пользу Линукс

Московский метрополитен начал масштабный проект по переводу всей своей информационной и билетной инфраструктуры на операционную систему Astra Линукс, разработанную в России. Этот стратегический шаг направлен на снижение зависимости транспортной системы от зарубежных технологий и усиление кибербезопасности. По сообщению издания КНевс, в ближайшие три года на новой платформе начнут работать десятки тысяч устройств. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В рамках проекта будут полностью обновлены кассовые аппараты, автоматы по продаже билетов, информационные терминалы и турникеты, которыми пассажиры пользуются ежедневно. В качестве единой программной платформы выбраны версии Десктоп, Сервер и Эмбеддед системы Astra Линукс. Это позволит объединить как внутренние серверы метрополитена, так и клиентские устройства в единую экосистему.

Вопросы технологической независимости и безопасности

По данным компании «Групп Астра», первый этап проекта успешно завершен. К 2025 году метрополитен приобрел лицензии на операционные системы различных редакций. Особый акцент сделан на версии Эмбеддед, предназначенной для встроенных систем и терминалов самообслуживания. В дальнейшем планируется перевести на эту систему более 6000 платежных устройств и все турникеты.

Представители правительства Москвы подчеркнули, что переход на новую систему является не только политической или экономической, но и технической необходимостью. На фоне ухода с рынка зарубежных поставщиков ПО обеспечение стабильной работы критически важных объектов инфраструктуры, таких как транспорт, стало приоритетной задачей. Все вновь устанавливаемые устройства теперь будут по умолчанию оснащены Astra Линукс.

В условиях Узбекистана вопросы цифровизации транспортных систем и использования локальных решений также являются актуальными. В Ташкентском метрополитене в последние годы также поэтапно модернизируются платежные системы и процессы мониторинга. Российский опыт показывает, что крупные мегаполисы предпочитают полагаться на открытый код или национальные операционные системы, чтобы избежать неожиданных технологических сбоев.

Изменения в других городах

Эти изменения в Москве служат примером и для других крупных городов России. Например, Санкт-Петербургский метрополитен также готовится к переводу турникетов на отечественное ПО. Ожидается, что работы там будут завершены к марту 2027 года. По мнению экспертов, такая массовая миграция еще больше укрепит позиции систем на базе Линукс в транспортном секторе.

В целом данный проект преследует следующие цели:

  • Прекращение зависимости от зарубежных поставщиков программного обеспечения;
  • Повышение устойчивости критической инфраструктуры к кибератакам;
  • Упрощение централизованного обновления и управления ПО;
  • Продление срока службы оборудования за счет оптимизированной ОС.
По завершении проекта Московский метрополитен, как ожидается, станет одной из крупнейших в мире транспортных сетей, работающих на базе Линукс. Это послужит фундаментом для более широкого внедрения интеллектуальных транспортных систем в будущем.

ТехнологииLinuxМетрополитенПрограммное ОбеспечениеAstra Linux
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Революция в женском здоровье: Clair Health создала умное устройство для мониторинга гормоновРеволюция в женском здоровье: Clair Health создала умное устройство для мониторинга гормоновСегодня, 16:59Между Россией и Китаем запущен новый канал связи: скорость интернета вырастетМежду Россией и Китаем запущен новый канал связи: скорость интернета вырастетСегодня, 16:54На втором энергоблоке АЭС «Аккую» в Турции начался важный этапНа втором энергоблоке АЭС «Аккую» в Турции начался важный этапСегодня, 16:53Google переосмысливает систему умного дома с помощью ИИ GeminiGoogle переосмысливает систему умного дома с помощью ИИ GeminiСегодня, 16:53PayPal закрывает свое венчурное подразделение: в компании масштабные структурные измененияPayPal закрывает свое венчурное подразделение: в компании масштабные структурные измененияСегодня, 16:23В России вводят специальные СИМ-карты для детей: утвержден новый порядокВ России вводят специальные СИМ-карты для детей: утвержден новый порядокСегодня, 16:21
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу