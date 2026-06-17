Московский метрополитен отказывается от зарубежного ПО в пользу Линукс

Московский метрополитен начал масштабный проект по переводу всей своей информационной и билетной инфраструктуры на операционную систему Astra Линукс, разработанную в России. Этот стратегический шаг направлен на снижение зависимости транспортной системы от зарубежных технологий и усиление кибербезопасности. По сообщению издания КНевс, в ближайшие три года на новой платформе начнут работать десятки тысяч устройств. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В рамках проекта будут полностью обновлены кассовые аппараты, автоматы по продаже билетов, информационные терминалы и турникеты, которыми пассажиры пользуются ежедневно. В качестве единой программной платформы выбраны версии Десктоп, Сервер и Эмбеддед системы Astra Линукс. Это позволит объединить как внутренние серверы метрополитена, так и клиентские устройства в единую экосистему.

Вопросы технологической независимости и безопасности

По данным компании «Групп Астра», первый этап проекта успешно завершен. К 2025 году метрополитен приобрел лицензии на операционные системы различных редакций. Особый акцент сделан на версии Эмбеддед, предназначенной для встроенных систем и терминалов самообслуживания. В дальнейшем планируется перевести на эту систему более 6000 платежных устройств и все турникеты.

Представители правительства Москвы подчеркнули, что переход на новую систему является не только политической или экономической, но и технической необходимостью. На фоне ухода с рынка зарубежных поставщиков ПО обеспечение стабильной работы критически важных объектов инфраструктуры, таких как транспорт, стало приоритетной задачей. Все вновь устанавливаемые устройства теперь будут по умолчанию оснащены Astra Линукс.

В условиях Узбекистана вопросы цифровизации транспортных систем и использования локальных решений также являются актуальными. В Ташкентском метрополитене в последние годы также поэтапно модернизируются платежные системы и процессы мониторинга. Российский опыт показывает, что крупные мегаполисы предпочитают полагаться на открытый код или национальные операционные системы, чтобы избежать неожиданных технологических сбоев.

Изменения в других городах

Эти изменения в Москве служат примером и для других крупных городов России. Например, Санкт-Петербургский метрополитен также готовится к переводу турникетов на отечественное ПО. Ожидается, что работы там будут завершены к марту 2027 года. По мнению экспертов, такая массовая миграция еще больше укрепит позиции систем на базе Линукс в транспортном секторе.

В целом данный проект преследует следующие цели:

Прекращение зависимости от зарубежных поставщиков программного обеспечения;

Повышение устойчивости критической инфраструктуры к кибератакам;

Упрощение централизованного обновления и управления ПО;

Продление срока службы оборудования за счет оптимизированной ОС.

По завершении проекта Московский метрополитен, как ожидается, станет одной из крупнейших в мире транспортных сетей, работающих на базе Линукс. Это послужит фундаментом для более широкого внедрения интеллектуальных транспортных систем в будущем.