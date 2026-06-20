Квантовая революция: Quantinuum и Сандиа успешно протестировали 98-кубитную систему Helios

Национальная лаборатория Сандиа (США) и компания Quantinuum объявили о результатах испытаний 98-кубитного квантового процессора Helios, разработанного совместно. Отчет об исследовании, опубликованный в журнале Натуре, показывает, что данная система установила мировой рекорд по минимизации практических ошибок. Это важный шаг на пути перехода квантовых компьютеров от лабораторных экспериментов к реальным инженерным решениям. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

Система Helios основана на архитектуре ионных ловушек, в которой ионы удерживаются с помощью электромагнитных полей и перемещаются в специальные зоны обработки. В ходе испытаний точность однокубитных операций составила 99,9975%, а двухкубитных — 99,921%. По данным иксбт.ком, такой высокий уровень стабильности сделал платформу Helios одной из самых надежных квантовых систем в своем классе.

Контроль ошибок и стабильность

Основная проблема современных квантовых вычислений заключается не в количестве кубитов, а в их чрезвычайной чувствительности к внешним воздействиям. Незначительные колебания лазера или микроскопические движения атомов могут нарушить весь процесс вычислений. Специалисты лаборатории Сандиа сосредоточились именно на решении этой проблемы. В исследовании был применен метод, называемый «мид-киркуит меасурементс», который позволяет исправлять ошибки в процессе вычислений, не повреждая общее состояние системы.

Национальная лаборатория Сандиа работает над квантовыми технологиями более 20 лет. Это учреждение под контролем Министерства энергетики США (ДОЭ) изучает влияние квантовых вычислений на криптографию, фармацевтику и энергетику. Достижения в рамках проекта Helios послужат фундаментом для создания сложных молекулярных моделей и сверхзащищенных систем связи в будущем.

Перспективы будущего и фотоника

Исследователи подчеркивают, что на текущем этапе надежность квантовых компьютеров важнее их скорости. Helios уже демонстрирует уровень сложности и точности, который классические суперкомпьютеры не способны смоделировать. Однако это еще не означает полного достижения квантового превосходства, а скорее свидетельствует о переходе систем в управляемый инженерный режим.

В то же время лаборатория Сандиа участвует в развитии технологий интегрированной фотоники. Этот метод предполагает передачу квантовых данных с помощью световых сигналов. В будущем планируется использовать фотонику для дальнейшего расширения квантовых систем, снижения энергопотребления и повышения стабильности. Это еще больше расширит коммерческий и научный потенциал процессоров, подобных Helios.