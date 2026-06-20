В Китае запустили крупнейшие ветряные турбины для высокогорных районов

В провинции Юньнань, Китай, был сделан важный шаг в области возобновляемой энергетики. Расширенный проект ветряной электростанции Датанг Джулонглианг, расположенной в уезде Сюньдянь недалеко от города Куньмин, официально подключен к общей электросети. Этот проект, возведенный на плато на средней высоте 3200 метров над уровнем моря, занимает особое место в энергетической истории страны. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в своем материале.

Сложный рельеф высокогорных районов и переменчивые климатические условия препятствуют стабильной работе обычных ветряных турбин. Однако новые турбины мощностью 11,1 МВ, установленные в рамках данного проекта, были разработаны специально с учетом разреженного воздуха и резких перепадов температур между днем и ночью. Об этом пишет издание иксбт.ком.

Технологические возможности и эффективность

Технические характеристики новых турбин впечатляют. Площадь ометания лопастей одной турбины примерно равна пяти с половиной стандартным футбольным полям. Такая масштабная конструкция позволяет значительно повысить эффективность улавливания энергии ветра по сравнению с устройствами предыдущих поколений.

Проект включает 12 энергоблоков мощностью 11,1 МВ каждый и 3 блока мощностью 8,34 МВ, общая установленная мощность составляет 158,22 МВ. Для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии в регионе также были построены линии электропередачи высокого напряжения протяженностью более 40 километров.

С экологической точки зрения эта станция может стать интересным опытом и для стран Центральной Азии, включая Узбекистан. После выхода на полную мощность оборудование будет вырабатывать 476 миллионов кВ/ч чистой электроэнергии в год. Этого количества достаточно для обеспечения электроэнергией почти 200 тысяч домохозяйств в течение года.

Защита окружающей среды

Запуск данного проекта является важным этапом на пути отказа от традиционных источников энергии. Согласно расчетам, благодаря новой ветряной станции ежегодно будут экономиться десятки тысяч тонн стандартного угля, а объем выбросов углекислого газа в атмосферу резко сократится.

Этот опыт Китая доказывает, что использование возобновляемых источников энергии в высокогорных районах эффективно не только с экологической, но и с экономической точки зрения. Несмотря на сложные климатические условия, инновационные технологии позволяют поставить силы природы на службу человечеству.