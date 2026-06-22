Гиганты кибербезопасности под ударом: сбой на платформе Клуе привел к утечке данных

Платформа для маркетинговых исследований Клуе, базирующаяся в Ванкувере, подверглась кибератаке, в результате которой в руки хакеров попали конфиденциальные данные клиентов, среди которых числятся крупнейшие мировые компании по кибербезопасности. Этот инцидент вновь поднял вопрос об опасности «единой точки отказа» в современной ИТ-инфраструктуре, так как взлом одного провайдера нанес ущерб десяткам крупных корпораций. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

По имеющимся данным, ответственность за атаку взяла на себя группа киберпреступников Икарус. В своем специальном разделе группа угрожает опубликовать украденные данные в открытом доступе в понедельник, если компания не выплатит требуемый выкуп. Клуе пока не раскрыла, сколько именно из сотен своих клиентов пострадало.

Среди пострадавших — известные бренды

Список компаний, подтвердивших кражу своих данных, весьма внушителен. Среди них лидеры рынка кибербезопасности и программного обеспечения:

ХакерОне

Снйк

Рекордед Футуре

Джамф

ОнеТруст

Таниум

Гонг

Представители Клуе пояснили, что хакерам удалось проникнуть в систему 12 июня через «устаревшие и уязвимые учетные данные» (легакй кредентиал). Эти данные были связаны с инструментом интеграции, который связывает облачные данные клиентов с аккаунтами Клуе. В результате преступники получили доступ к таким базам, как Salesforce.

Масштаб риска и принимаемые меры

Украденные данные в основном включают бизнес-контакты. Сюда входят имена, адреса электронной почты, номера телефонов, должности и некоторые данные аккаунтов. По мнению экспертов, такая информация может создать почву для проведения более сложных фишинговых атак в будущем.

В последнее время наблюдается рост атак на платформы-посредники, такие как Гаинсигхт и Салеслофт. Хакеры стремятся получить максимальную выгоду, взламывая одну централизованную систему, где хранятся ключи сотен компаний. Например, недавние инциденты с Snowflake и Танстак происходили по аналогичному сценарию.

В настоящее время Клуе привлекла ведущего эксперта в области кибербезопасности — компанию CrowdStrike — для изучения ситуации и устранения последствий. В целях защиты данных клиентов все внешние интеграции были временно отключены. Официальной информации о том, был ли выплачен выкуп хакерам, пока нет.