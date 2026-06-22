Гиганты кибербезопасности под ударом: сбой на платформе Клуе привел к утечке данных

·23·Технологии
Гиганты кибербезопасности под ударом: сбой на платформе Клуе привел к утечке данных

Платформа для маркетинговых исследований Клуе, базирующаяся в Ванкувере, подверглась кибератаке, в результате которой в руки хакеров попали конфиденциальные данные клиентов, среди которых числятся крупнейшие мировые компании по кибербезопасности. Этот инцидент вновь поднял вопрос об опасности «единой точки отказа» в современной ИТ-инфраструктуре, так как взлом одного провайдера нанес ущерб десяткам крупных корпораций. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

По имеющимся данным, ответственность за атаку взяла на себя группа киберпреступников Икарус. В своем специальном разделе группа угрожает опубликовать украденные данные в открытом доступе в понедельник, если компания не выплатит требуемый выкуп. Клуе пока не раскрыла, сколько именно из сотен своих клиентов пострадало.

Среди пострадавших — известные бренды

Список компаний, подтвердивших кражу своих данных, весьма внушителен. Среди них лидеры рынка кибербезопасности и программного обеспечения:

  • ХакерОне
  • Снйк
  • Рекордед Футуре
  • Джамф
  • ОнеТруст
  • Таниум
  • Гонг
Представители Клуе пояснили, что хакерам удалось проникнуть в систему 12 июня через «устаревшие и уязвимые учетные данные» (легакй кредентиал). Эти данные были связаны с инструментом интеграции, который связывает облачные данные клиентов с аккаунтами Клуе. В результате преступники получили доступ к таким базам, как Salesforce.

Масштаб риска и принимаемые меры

Украденные данные в основном включают бизнес-контакты. Сюда входят имена, адреса электронной почты, номера телефонов, должности и некоторые данные аккаунтов. По мнению экспертов, такая информация может создать почву для проведения более сложных фишинговых атак в будущем.

В последнее время наблюдается рост атак на платформы-посредники, такие как Гаинсигхт и Салеслофт. Хакеры стремятся получить максимальную выгоду, взламывая одну централизованную систему, где хранятся ключи сотен компаний. Например, недавние инциденты с Snowflake и Танстак происходили по аналогичному сценарию.

В настоящее время Клуе привлекла ведущего эксперта в области кибербезопасности — компанию CrowdStrike — для изучения ситуации и устранения последствий. В целях защиты данных клиентов все внешние интеграции были временно отключены. Официальной информации о том, был ли выплачен выкуп хакерам, пока нет.

КибербезопасностьKlueХакерыУтечка данныхIcarus
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Чипы памяти ДДР2 снова подорожали спустя 20 лет: цены подскочили на 60 процентовЧипы памяти ДДР2 снова подорожали спустя 20 лет: цены подскочили на 60 процентовСегодня, 19:51Instagram захватывает большие экраны: в ТВ-приложении тестируют новые форматыInstagram захватывает большие экраны: в ТВ-приложении тестируют новые форматыСегодня, 19:27Представлен Honor Кс80 Pro Max: устойчив к падениям с 20 метров и бесплатный сервисПредставлен Honor Кс80 Pro Max: устойчив к падениям с 20 метров и бесплатный сервисСегодня, 19:22Lucid Моторс на грани кризиса: компания увольняет 18% сотрудниковLucid Моторс на грани кризиса: компания увольняет 18% сотрудниковСегодня, 18:59Процессор AMD Ryzen 7 9800Кс3Д неожиданно вышел из строя: брелок за 500 долларовПроцессор AMD Ryzen 7 9800Кс3Д неожиданно вышел из строя: брелок за 500 долларовСегодня, 18:52Сидкамп привлекла 320 миллионов долларов для нового фонда: основной целью стал рынок СШАСидкамп привлекла 320 миллионов долларов для нового фонда: основной целью стал рынок СШАСегодня, 18:50
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу