Сотрудничество Google DeepMind и A24: в Голливуде начинается эра искусственного интеллекта

Связи между технологиями искусственного интеллекта и киноиндустрией выходят на новый уровень. Компания Google DeepMind объявила о стратегическом партнерстве с A24, одной из самых влиятельных независимых студий Голливуда. В рамках этого соглашения технологический гигант инвестирует 75 миллионов долларов в интеграцию AI в процессы кинопроизводства. Этот шаг ожидается не только как технологическая новинка, но и как важный поворотный момент в слиянии традиционного киноискусства и высоких технологий. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает в своем материале.

По данным издания The Wall Street Journal, данная инвестиция оценивается как «первое в своем роде» партнерство. Студия A24 известна своими работами, удостоенными премии «Оскар», такими как «Все везде и сразу» (Everything Everywhere All At Once), а также недавно вышедшим на большие экраны блокбастером «Backrooms». Теперь специалисты Google DeepMind, используя творческий опыт студии, разработают новые цифровые инструменты, предназначенные непосредственно для режиссеров и операторов.

Синергия творцов и технологий

По словам сооснователя и генерального директора Google DeepMind Демиса Хассабиса, лучший способ развития искусственного интеллекта — это сотрудничество с художниками, которые будут работать с ним напрямую. По его мнению, работа с такими лидерами отрасли, как A24, позволит компании создать реальные инструменты, которые обогатят искусство сторителлинга и помогут творцам воплощать свои идеи в жизнь.

В последние годы студия A24 реализует крупные проекты с мировыми звездами, такими как Timothée Chalamet и Anne Hathaway. В рамках нового партнерства эти актеры и другие члены творческих групп будут предоставлять обратную связь при тестировании новых технологий. Это обеспечит превращение AI в киномире из простого механического инструмента в полноценного творческого помощника.

Конкуренция в отрасли и будущие изменения

Несмотря на продолжающиеся в Голливуде дискуссии вокруг использования искусственного интеллекта, крупные игроки делают смелые шаги в этом направлении. Соглашение между Google DeepMind и A24 — не единственный пример. Ранее компания Netflix объявила о покупке компании Interpositive, принадлежащей Ben Affleck, которая разрабатывает AI-инструменты для создателей кино.

Кроме того, в прошлом году MGM Studios в составе Amazon запустила специальный отдел, специализирующийся на применении современных технологий при подготовке телевизионных и кинопродуктов. Подобные тенденции показывают, что в ближайшем будущем процессы съемки, монтажа и создания визуальных эффектов коренным образом изменятся. Для развивающихся рынков, таких как Узбекистан, эти технологии в будущем могут сыграть важную роль в повышении качества кино и снижении производственных затрат.