Поставщик Apple и Tesla Тата Электроникс подвергся кибератаке

·27·Технологии
Поставщик Apple и Tesla Тата Электроникс подвергся кибератаке

Тата Электроникс, один из крупнейших технологических гигантов Индии, официально подтвердил серьезный киберинцидент, связанный с утечкой данных в своих системах. Компания является одним из ключевых партнеров таких мировых брендов, как Apple и Tesla. Данная проблема с безопасностью вызвала опасения относительно стабильности цепочек поставок на мировом рынке электроники. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в материале.

Компания была вынуждена прояснить ситуацию после того, как на хакерских форумах была выставлена на продажу база данных объемом 630 GB, предположительно принадлежащая Тата Электроникс. По данным издания TechCrunch, количество украденных файлов превышает 204 тысячи. Предварительный анализ показывает, что среди утекших данных могут быть спецификации комплектующих для продуктов Apple и конфиденциальные документы, касающиеся производственных процессов Tesla.

Брешь в системе безопасности и ее масштаб

По данным эксперта по кибербезопасности Раджшекхара Раджахарии, в руки хакеров попали переписки из Outlook, данные системы SAP и внутренние документы, связанные с крупными клиентами компании. Представитель Тата Электроникс сообщил, что сбой в системах был обнаружен несколько недель назад, и были незамедлительно приняты ответные меры. Руководство компании подчеркивает, что данный инцидент не повлиял на производственные процессы.

Тем не менее, компания отказалась раскрывать информацию о том, какие именно типы данных были украдены и сколько человек оказались под угрозой утечки персональных данных. По сообщению агентства Reuters, Тата Электроникс предупредила сотрудников своих заводов по сборке iPhone о произошедшей кибератаке. Также сообщается, что хакеры требуют от компании крупную сумму выкупа.

Удар по технологическим амбициям Индии

Основанная в 2020 году, Тата Электроникс занимает центральное место в стратегии Индии по превращению в глобальный центр производства электроники и полупроводников. Сотрудничая с такими гигантами, как Apple, ASML, Intel и Qualcomm, компания играет важную роль в диверсификации производственных мощностей за пределами Китая. В 2023 году компания стремительно вошла на рынок производства iPhone, выкупив заводы Вистрон и Пегатрон.

Данная кибератака является серьезным предупреждением не только для Тата Электроникс, но и для ее глобальных партнеров. В настоящее время Apple начала собственное расследование этого инцидента. Компания Tesla в 2024 году подписала с Тата контракт на поставку полупроводников. Пока обе компании воздерживаются от официальных комментариев.

Аналитики по кибербезопасности предупреждают, что подобные инциденты в будущем могут повлиять на стоимость высокотехнологичных устройств и сроки поставок. Эта новость важна и для потребителей в Узбекистане, так как многие смартфоны и технические средства на нашем рынке собираются именно на заводах в Индии.

AppleTeslaTata ElectronicsКибербезопасностьХакеры
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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