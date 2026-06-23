Производитель ИИ-чипов Groq привлек 650 миллионов долларов инвестиций

Компания Groq, конкурирующая на рынке чипов для искусственного интеллекта с такими гигантами, как NVIDIA, официально подтвердила привлечение новых инвестиций в размере 650 миллионов долларов для расширения своей деятельности и реализации стратегических изменений. Этот шаг происходит в критический для компании момент, так как недавно Groq частично утратила свою основную технологическую интеллектуальную собственность и ведущих специалистов в рамках сложного соглашения с NVIDIA. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает в новости.

По данным ixbt.com, ожидается, что этот инвестиционный раунд значительно увеличит рыночную стоимость компании, хотя точные цифры пока не раскрываются. Для справки: в сентябре прошлого года Groq была оценена в 6,9 миллиарда долларов. Новые средства будут направлены не только на обновление технологической базы, но и на восполнение кадровых потерь из-за перехода ключевых сотрудников в NVIDIA.

Противоречивое соглашение с NVIDIA и ротация кадров

В декабре прошлого года между NVIDIA и Groq было подписано специфическое лицензионное соглашение. В результате этой сделки основатель и генеральный директор Groq Джонатан Росс, а также президент Санни Мадра и ряд ведущих инженеров перешли в NVIDIA. Этот процесс в технологическом мире называют «not-acqui-hire» (привлечение талантов без полного поглощения компании), что принесло большую прибыль инвесторам Groq, но создало вакуум в руководстве компании.

В настоящее время управление Groq взял на себя один из основателей компании Даг Уайтман. С целью усиления кадрового состава компания назначила на должность операционного директора (COO) Алана Райса, имеющего опыт работы в таких гигантах, как xAI и Meta. Также к команде присоединились специалисты из Microsoft и других облачных технологий.

Новая стратегия: фокус на облачные сервисы

Groq известна своими чипами под названием Language Processing Unit (LPU), которые служат для резкого увеличения скорости обработки данных (inference) в системах искусственного интеллекта. Однако после того, как NVIDIA получила лицензию на эту технологию и представила свою систему Nvidia Groq 3 LPX, Groq решила изменить свою бизнес-модель.

Теперь компания фокусирует основное внимание на бизнесе «neocloud» (облачные сервисы нового поколения). На сегодняшний день Groq сообщила о следующих достижениях:

создано 13 дата-центров в Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе;

обслуживается более 5 миллионов разработчиков и тысячи ИИ-компаний;

еженедельно обрабатываются триллионы токенов (единиц текста).

Для развивающихся рынков, таких как Узбекистан, активность компаний вроде Groq имеет важное значение. Поскольку усиление конкуренции на рынке ИИ-чипов способствует снижению цен на облачные вычисления для конечных пользователей и популяризации технологий. С помощью новых инвестиций Groq пытается доказать, что может противостоять доминированию NVIDIA.