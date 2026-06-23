Google DeepMind и киностудия А24 начали сотрудничество в области искусственного интеллекта

·4·Технологии
Google DeepMind и киностудия А24 начали сотрудничество в области искусственного интеллекта

Подразделение DeepMind компании Google, одного из ведущих технологических гигантов мира, и известная американская киностудия А24 объявили о новой исследовательской программе. Основная цель этого партнерства заключается в создании и внедрении инновационных инструментов на базе искусственного интеллекта (AI) для киноиндустрии. Ожидается, что этот проект положит начало новой эре синтеза технологий и искусства. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Передовые разработки лаборатории DeepMind теперь будут тесно интегрированы в творческие процессы студии А24. Известно, что А24 занимает особое место в мировом кинематографе благодаря своим авторским фильмам и экспериментальному подходу. Стороны подчеркивают, что новые инструменты будут разрабатываться не в лабораторных условиях, а исходя из реальных потребностей режиссеров и продюсеров.

Творческий процесс и технологическая интеграция

В рамках сотрудничества команда исследователей и кинематографистов будет совместно тестировать новые технологии. Этот процесс охватит все этапы: от подготовки фильмов до постпродакшна (монтажа и визуальных эффектов). Специалисты Google DeepMind изучат методы работы создателей кино, чтобы сформировать системы, помогающие в сторителлинге и создании визуального контента.

Стоит также отметить, что Google инвестировал в студию А24 с целью дальнейшего укрепления этого партнерства. Этот шаг свидетельствует о том, что проект является не просто краткосрочным экспериментом, а долгосрочным стратегическим планом, направленным на фундаментальное изменение индустрии развлечений. Данная инвестиция призвана объединить технологические возможности с творческой свободой.

Будущие возможности

На данный момент точный список конечных продуктов проекта не сформирован, так как программа носит чисто исследовательский характер. В результате взаимодействия инженеров и творческих групп будут постепенно появляться новые методы и инструменты. Основная идея — превратить системы AI в удобного и полезного помощника для людей, создающих визуальные истории.

Это сотрудничество отражает глобальную тенденцию сближения АИ-лабораторий и креативных индустрий. Теперь технологии становятся не просто продуктом инженерии, а неотъемлемой частью создания произведений искусства. Для кинематографистов и любителей технологий этот опыт может в будущем задать новые стандарты в области цифрового искусства.

GoogleDeepMindA24Искусственный ИнтеллектКино
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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