Новый Медиа Плаер в Windows 11: работает медленнее классического плеера 17-летней давности

Корпорация Microsoft представила версию Инсидер Превиев обновленного приложения Медиа Плаер для операционной системы Windows 11. Однако первые результаты тестов и отзывы пользователей оказались несколько иными, чем ожидалось. Выяснилось, что этот плеер с современным дизайном работает значительно тяжелее и медленнее своего 17-летнего предшественника — классического Windows Медиа Плаер. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По сообщению издания Windows Латест, обновление версии 11.2605.14.0 на данный момент доступно только участникам программы Инсидер Превиев. В него внесен ряд функциональных изменений, таких как улучшение субтитров, предоставление более точной информации об ошибках, связанных с кодеками, и переработка системы сканирования медиатеки. Также добавлена возможность синхронизации внешнего вида субтитров с настройками системы.

Проблема потребления ресурсов и производительности

Основным недостатком нового приложения Медиа Плаер является чрезмерное потребление оперативной памяти (RAM). Согласно проведенным тестам, новое приложение в режиме ожидания (когда не воспроизводится никакой файл) занимает около 377 МБ оперативной памяти. Для сравнения, классический Windows Медиа Плаер, служащий почти два десятилетия, ограничивается всего 103 МБ памяти. Это означает, что новая программа создает в три раза большую нагрузку на системные ресурсы.

Кроме того, пользователей не удовлетворяет скорость открытия локальных видеофайлов. Если старый плеер запускает видео почти мгновенно, то в новом приложении в составе Windows 11 наблюдаются заметные задержки. Эта ситуация свидетельствует о том, что Microsoft уделила больше внимания интерфейсу, а вопрос оптимизации отошел на второй план.

Кодеки и платные ограничения

Еще одна серьезная проблема связана с форматом ХЭВК (Х.265), который широко используется в современных смартфонах. Стандартный плеер в системе Windows 11 для открытия видео в этом формате часто требует покупки расширения ХЭВК Видео Экстенсионс через Microsoft Сторе за 0,99 доллара. Это создает неудобства для пользователей, так как дополнительная оплата за просмотр на компьютере видео, снятого на собственный телефон, кажется нелогичной.

В то же время, начиная с версии 24Х2 в Windows 11, была удалена поддержка кодека АК-3, необходимого для воспроизведения аудио Долбй Дигитал. На фоне этих изменений Microsoft вынуждена рекомендовать пользователям следующие альтернативные варианты, либо пользователи выбирают их самостоятельно:

ВЛК Медиа Плаер — бесплатно поддерживает почти все форматы без дополнительных кодеков;

МПВ плеер — отличается легкостью и высокой скоростью работы;

Классический Windows Медиа Плаер — все еще присутствует в системе и работает стабильно.

Подводя итог, новый Медиа Плаер на данный момент обладает лишь привлекательным визуальным видом. В плане производительности, экономии ресурсов и поддержки форматов он все еще отстает от старых, но надежных технологий. Покажет время, устранит ли Microsoft эти недостатки в финальной стабильной версии.