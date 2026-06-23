Глава Microsoft раскритиковал гегемонию и страх на рынке искусственного интеллекта

Генеральный директор корпорации Microsoft Сатья Наделла подверг резкой критике текущее состояние индустрии искусственного интеллекта (AI) и негативные взгляды вокруг нее. В интервью изданию Те Валл Стрит Джурнал он отметил, что продвигаемые технологическими гигантами «сценарии апокалипсиса» и опасения по поводу потери рабочих мест препятствуют развитию рынка. По мнению Наделлы, индустрия не должна концентрироваться в руках нескольких компаний, а будущее технологий не должно определяться лишь узким кругом игроков. Об этом сообщает Иксбт.ком .

В настоящее время Microsoft существенно пересматривает свою стратегию. Компания планирует сосредоточиться не только на дорогих и крупных моделях, но и на более доступных альтернативах с открытым исходным кодом. В частности, техногигант рассматривает возможность интеграции китайской модели DeepSeek в свои сервисы. Этот шаг предпринимается с целью сделать экосистему Microsoft Copilot более доступной и открытой для широкой аудитории.

Социальные опасения и монополия рынка

Одним из факторов, побудивших Наделлу к этому высказыванию, стало недоверие общества к искусственному интеллекту. Согласно исследованиям Пев Ресеарч Кентер, лишь 16% жителей США верят, что AI окажет положительное влияние на общество. Среди молодежи уровень скептицизма еще выше. Глава Microsoft считает, что подобный пессимизм вокруг технологии формируется искусственно.

Кроме того, он назвал опасным тот факт, что рынок остается под контролем нескольких крупных игроков. По его словам, эти компании одновременно определяют направление развития технологий и управляют «дискурсом» об их рисках. Это может привести к ограничению конкуренции и замедлению инноваций.

Стратегические изменения и более дешевые модели

Microsoft уже начала отказываться от дорогостоящих моделей в своих системах. Например, из-за новых требований к обработке данных использование моделей Claude было ограничено. Вместо этого корпорация ищет эффективные и бюджетные решения для своей платформы Microsoft Copilot. Проекты с открытым исходным кодом, такие как DeepSeek, являются основными кандидатами в этом направлении.

Эти изменения в стратегии Microsoft имеют важное значение и для пользователей и местных разработчиков в Узбекистане. Внедрение более дешевых АИ-моделей приведет к снижению стоимости корпоративных услуг и откроет путь к более широкому использованию возможностей искусственного интеллекта. Это предоставит новые технологические возможности, особенно для представителей малого и среднего бизнеса с ограниченными ресурсами.

В заключение можно сказать, что новый подход руководства Microsoft, как ожидается, запустит процесс демократизации рынка искусственного интеллекта. По данным Иксбт.ком, компания теперь будет делать упор не только на самые мощные вычислительные мощности, но и на развитие оптимизированных технологий, доступных каждому пользователю.