Космический телескоп James Webb запечатлел полный цикл рождения звезд в туманности Ориона

·23·Технологии
Космический телескоп James Webb запечатлел полный цикл рождения звезд в туманности Ориона

Космический телескоп James Webb, продолжающий изучение тайн Вселенной, передал впечатляющие снимки северной части комплекса Орион А, расположенного примерно в 1280 световых годах от Земли. Эта область известна в научном мире как молекулярное облако ОМК-2, и она позволяет изучить процесс появления звезд до мельчайших деталей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

Новый снимок охватывает огромную область, равную почти 150 световым годам. На нем отражены все стадии эволюции звезд — от первых скоплений газа и пыли до уже сформировавшихся молодых звезд, излучающих собственную энергию. Для астрономов это уникальная возможность наблюдать за процессами в космическом «роддоме».

Тайны за межзвездной пылью

В центре снимка расположены протозвезды (звездные зародыши), которые активно аккумулируют вещество через аккреционные диски. Также видны относительно зрелые объекты, которые уже рассеяли окружающие плотные слои газа. Различные цвета на изображении свидетельствуют о разнице в температуре и составе газопылевых облаков.

Данные, полученные с помощью инфракрасной камеры Near Инфраред Камера (НИРКам) телескопа James Webb, раскрыли слои, которые не видят обычные оптические телескопы. Инфракрасное излучение проникает сквозь плотную пылевую завесу, позволяя зафиксировать скрытые за ней процессы. Как пишет издание иксбт.ком, синие и зеленые оттенки на снимке обозначают газовые слои, а красноватые области — мощные ударные волны.

Космические джеты и ударные волны

Одной из самых примечательных деталей на снимке являются гигантские потоки газа или джеты, вырывающиеся с полюсов молодых звезд. Эти потоки на высокой скорости сталкиваются с окружающими облаками, создавая ударные волны, которые заставляют вещество светиться красным цветом.

Именно эти джеты помогают астрономам определить местоположение самых молодых и глубоко скрытых объектов, так как их невозможно увидеть никаким другим способом. Ученые отмечают, что область ОМК-2 служит своеобразной лабораторией для изучения влияния выбросов молодых звезд на окружающую среду.

Исследователи анализируют эти данные, чтобы понять, как формируется химический состав протопланетных дисков и как растущие звезды питаются из родительского облака. Близость туманности Ориона по астрономическим меркам создает базу для детального изучения аналогичных процессов, скрытых за пылью на других окраинах нашей галактики.

James WebbКосмосАстрономияТуманность ОрионаNASA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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