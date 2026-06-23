Новая эра в Голливуде: Google и киностудия А24 сотрудничают в области искусственного интеллекта

Мировой технологический гигант Google и киностудия А24, считающаяся лидером в производстве независимого кино, установили стратегическое партнерство. В рамках этого соглашения Google инвестирует около 75 миллионов долларов для более глубокой интеграции технологий искусственного интеллекта (AI) в киноиндустрию. Ожидается, что этот шаг станет важным поворотным моментом на фоне обострившихся споров об использовании нейросетей в Голливуде. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, данный инвестиционный проект предполагает не только финансовую поддержку, но и создание специальных цифровых инструментов для кинематографистов. Студия А24, известная такими успешными проектами, как «Бакрумс» и «Мартй Супреме», теперь планирует оптимизировать процессы съемок и монтажа с помощью технологий Google.

Технология, которая не заменит творцов

В настоящее время многие крупные голливудские студии осторожно относятся к генеративному искусственному интеллекту. Основной причиной являются опасения по поводу авторских прав и возможности того, что AI займет рабочие места творческого персонала. Однако Google и А24 выбрали другой путь: разрабатываемые ими инструменты будут направлены не на замену режиссеров и операторов, а на облегчение их работы.

Одним из важнейших пунктов соглашения является защита авторских прав. Согласно ему, компания Google не получит доступа к богатой библиотеке фильмов и сериалов студии А24. Это гарантирует, что существующая интеллектуальная собственность не будет использоваться без разрешения при обучении нейросетей.

В рамках проекта планируется сотрудничество со звездным составом студии, включая таких творцов, как известный актер Тимотее Чаламет и режиссер Кейн Парсонс. Опыт этих знаменитостей поможет протестировать новые технологии на практике и адаптировать их к требованиям киноискусства.

Эта новость значима и для узбекистанских любителей кино и специалистов отрасли. Подобные технологические изменения в мировом кинематографе вскоре станут глобальными стандартами. Выход таких платформ, как Google, в киноиндустрию может в будущем снизить затраты на создание фильмов и вывести качество визуальных эффектов на новый уровень.

Подводя итог, союз Google и А24 станет экспериментальной площадкой, определяющей место искусственного интеллекта в искусстве. Если это сотрудничество окажется успешным, другие крупные студии наверняка пересмотрят свои консервативные взгляды на использование нейросетей.