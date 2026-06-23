SpaceX готовится к покорению космоса: завод Gigabay превзошел Megabay по высоте

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, вышла на новый этап строительства одного из своих крупнейших проектов по освоению космоса — сборочного комплекса Gigabay. Данное сооружение привлекает внимание мирового сообщества не только своими техническими возможностями, но и беспрецедентными масштабами. Строительные работы, ведущиеся параллельно в штатах Техас и Флорида, заложат основу для массового производства ракет Starship. Об этом сообщает Ixbt.com.

По данным корреспондента издания NASASpaceflight Колина Литтке, здание Gigabay, возводимое на территории Starbase в Техасе, уже достигло седьмого уровня. Это означает, что новое сооружение превзошло по высоте существующие сборочные ангары Megabay. Стоит отметить, что ангары Megabay 1 и Megabay 2 компании SpaceX имеют высоту примерно 100 метров, и в них в настоящее время собираются корабли Starship и ускорители Super Heavy.

Производственная мощность и стратегическое значение

По словам Илона Маска, Gigabay станет одним из крупнейших промышленных объектов в мире. Его основной задачей будет производство тысячи ракет Starship в год. Такой колоссальный показатель крайне важен для реализации планов человечества по полетам на Марс и созданию постоянных баз на Луне. На строительной площадке непрерывно работает тяжелая техника и краны, что свидетельствует о высоких темпах реализации проекта.

В то же время на площадке Roberts Road во Флориде работы также близки к завершению. Здесь устанавливаются основные части конструкции Gigabay, включая крышу и межэтажные перекрытия. Одновременный запуск таких мощностей в двух крупных штатах укрепит абсолютное лидерство SpaceX в космической индустрии.

Испытания и планы на будущее

На данный момент специалисты SpaceX провели пять успешных испытательных полетов системы Starship (ускоритель Super Heavy и корабль Starship). Каждый полет позволил усовершенствовать систему и подготовиться к следующим этапам. Хотя точное количество ракет, которые будут собраны в 2025 году, пока не разглашается, ожидается, что с запуском Gigabay эти цифры резко вырастут.

Эта новость имеет большое значение и для любителей технологий в Узбекистане. Увеличение числа дешевых и многоразовых ракет в будущем будет способствовать снижению стоимости спутников и расширению глобального интернет-покрытия. Нет сомнений, что эти революционные шаги SpaceX в ближайшие десятилетия выведут космический туризм и науку на совершенно новый уровень.