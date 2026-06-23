Революция на рынке смартфонов: ожидается устройство с аккумулятором емкостью 9000 mAh

·46·Технологии
Революция на рынке смартфонов: ожидается устройство с аккумулятором емкостью 9000 mAh

Вопрос автономности в индустрии смартфонов по-прежнему остается одной из самых актуальных проблем. По данным известного китайского инсайдера Digital Chat Station, в июле этого года на рынок должен выйти новый смартфон, оснащенный рекордным аккумулятором емкостью 9000 mAh. Этот показатель почти в два раза превышает среднюю мощность современных флагманов. Об этом сообщает Иксбт.ком новость сообщает.

Хотя название производителя пока не раскрыто, некоторые детали технических характеристик устройства уже известны. Новый смартфон будет выделяться не только огромной батареей, но и устойчивостью к внешним воздействиям. Сообщается, что модель получит полную водонепроницаемость и усиленную систему защиты от ударов и падений с высоты.

Технические характеристики и эффективность

Ожидается, что дисплеем устройства станет плоская панель с разрешением 1,5К. Это обеспечит пользователям высокое качество изображения и одновременно поможет оптимизировать энергопотребление. Также в смартфон будут установлены стереодинамики для качественной передачи звука. Как пишет издание иксбт.ком, основу гаджета составит энергоэффективный процессор серии Snapdragon 6.

Выбор платформы Snapdragon 6 не случаен. Эти чипы ориентированы скорее на энергосбережение и стабильную работу, чем на сверхвысокую производительность. В сочетании с емкостью 9000 mAh данный процессор может обеспечить работу смартфона в течение нескольких дней без подзарядки. Это особенно важно для тех, кто находится в длительных поездках или работает в экстремальных условиях.

По словам инсайдера, производители не планируют останавливаться на достигнутом. В настоящее время в лабораториях ведется работа над еще более мощной моделью с аккумулятором емкостью 10 000 mAh. Однако выпуск версии с такой гигантской батареей запланирован на более поздний срок.

Digital Chat Station и ранее точно предсказывал важные новости из мира технологий, включая характеристики моделей Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также выход смартфона Realme GT 7 Pro с дисплеем Samsung. Поэтому сообщения о новом «энергетическом гиганте» воспринимаются специалистами серьезно.

На рынке Узбекистана также наблюдается высокий спрос на такие выносливые смартфоны. Особенно интерес вызывают водозащищенные устройства с длительным временем автономной работы для работников горных районов, туристов и сотрудников курьерских служб. Ожидаемая в июле премьера может задать новый тренд на рынке смартфонов.

СмартфонАккумуляторSnapdragonТехнологииКитай
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

SpaceX запускает в космос новый аппарат Старфалл: особенности проектаSpaceX запускает в космос новый аппарат Старфалл: особенности проектаСегодня, 15:57Samsung готовится представить смартфон Galaxy М47 5Г нового поколенияSamsung готовится представить смартфон Galaxy М47 5Г нового поколенияСегодня, 15:24Россия расширяет космическую инфраструктуру: на Сахалине строится новый пункт измеренияРоссия расширяет космическую инфраструктуру: на Сахалине строится новый пункт измеренияСегодня, 14:21Илон Маск предсказал, что через 5 лет искусственный интеллект станет умнее всего человечестваИлон Маск предсказал, что через 5 лет искусственный интеллект станет умнее всего человечестваСегодня, 13:58Цены на смартфоны и компьютеры могут вырасти: чипы памяти ЛПДДР5Кс резко подорожалиЦены на смартфоны и компьютеры могут вырасти: чипы памяти ЛПДДР5Кс резко подорожалиСегодня, 13:20Инструмент Grok Буилд Илона Маска перешел в автономный режим: теперь он пишет код без участия человекаИнструмент Grok Буилд Илона Маска перешел в автономный режим: теперь он пишет код без участия человекаСегодня, 12:51
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу