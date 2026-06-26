YouTube Шортс обновился: возможность ускорения видео и новый интерфейс

·34·Технологии
YouTube Шортс обновился: возможность ускорения видео и новый интерфейс

Платформа YouTube, принадлежащая компании Google, объявила о ряде важных обновлений для своего сервиса коротких видео — Шортс. Теперь пользователи смогут смотреть видео с удвоенной скоростью, чтобы потреблять онлайн-контент еще быстрее. Эти изменения направлены на то, чтобы сделать пользовательский опыт на платформе более интуитивным и удобным. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Согласно сообщению издания TechCrunch, с помощью новой функции можно увеличить скорость воспроизведения (плайбак спид) видео в Шортс. Представители компании пояснили, что это нововведение позволит пользователям быстрее усваивать информацию или в короткие сроки находить самые интересные моменты ролика. Видео, которые и так были короткими, теперь потребуют еще меньше времени.

Изменения в интерфейсе и режим «Клеар Скрин»

В интерфейсе YouTube Шортс также происходят заметные изменения. В частности, платформа отказывается от традиционной кнопки «дислике». Вместо этого для ограничения нежелательного контента пользователям придется использовать функции «Не интересно» или «Не рекомендовать канал». Кроме того, вместо кнопки «лайк» теперь внедряется символ сердечка (хеарт емоджи).

Еще одна примечательная новость — режим «Клеар Скрин моде» (режим очистки экрана). При активации этой функции все тексты и пиктограммы на экране временно скрываются. Это позволяет зрителю смотреть видео полностью и четко, без каких-либо отвлекающих элементов. Ожидается, что это будет особенно полезно при просмотре визуально насыщенного контента.

Показатели роста сегмента Шортс

Хотя YouTube зашел на рынок коротких видео несколько позже, чем TikTok и Instagram Рилс, Шортс за короткое время удалось привлечь огромную аудиторию. По данным генерального директора компании Нила Мохана, среднесуточное количество просмотров видео Шортс достигло 200 миллиардов. Этот показатель свидетельствует о том, что ставка платформы на данный формат оправдывает себя.

Интересно, что Шортс становится популярным не только на смартфонах, но и на смарт-телевизорах. Исследования показывают, что пользователи смотрят более 2 миллиардов часов коротких видео в месяц именно на больших экранах. Обновления будут внедряться постепенно для всех пользователей, однако дата их полного запуска пока не раскрыта.

YouTubeShortsGoogleТехнологииОбновление
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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