NASA отказалась от четырех проектов программы Artemis из-за роста расходов

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) приняло решение остановить четыре основных проекта в рамках своей масштабной лунной программы Artemis. Причиной стал неожиданный резкий рост общей стоимости этих проектов и перенос сроков реализации на несколько лет. В отчете Генерального инспектора NASA подчеркивается, что данное решение является необходимой мерой для сохранения финансовой стабильности агентства. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным, первоначальная оценочная стоимость четырех отмененных проектов составляла 2,8 миллиарда долларов. Однако в процессе разработки этот показатель вырос почти вдвое, достигнув 5,9 миллиарда долларов. При этом сроки поставки этих устройств задержались на 7 лет относительно плана. По мнению аудиторов, если бы проекты не были остановлены, рост затрат и временных потерь был бы неизбежен.

Изменение стратегических приоритетов

Руководство NASA заявило об отказе от этих проектов в рамках новой стратегии под названием Игнитион, объявленной в марте. Теперь руководство агентства фокусирует основное внимание не столько на создании инфраструктуры на окололунной орбите, сколько на строительстве постоянной базы непосредственно на поверхности Луны. Это требует упрощения общей архитектуры программы Artemis.

Среди отмененных проектов были важные компоненты, такие как новая верхняя ступень для сверхтяжелой ракеты Спаке Лаунч Сйстем (СЛС) и Универсал Стаге Адаптер. Хотя некоторые подрядчики и представители космического сообщества раскритиковали остановку проектов с высокой степенью готовности, NASA заявило, что эти устройства не являются жизненно важными для первой высадки людей на Луну.

Почему расходы так сильно выросли?

Проект Универсал Стаге Адаптер может служить ярким примером потери контроля над расходами. Контракт, заключенный с компанией Дйнетикс в 2017 году, оценивался в 131 миллион долларов. К моменту закрытия проекта его стоимость достигла 353 миллионов долларов. По оценкам аудиторов, если бы работа продолжилась, этот адаптер из обычного композитного материала мог бы обойтись в 500 миллионов долларов и быть готов только к 2030 году.

Рост стоимости проектов с 2,8 до 5,9 миллиарда долларов;

Задержка сроков поставки на 7 лет;

Несоблюдение условий контрактов подрядчиками;

Пересмотр планов по окололунной станции Лунар Гатевай.

Кроме того, под вопросом оказалось будущее окололунной станции Лунар Гатевай. Распоряжение, данное компании Northrop Grumman о приостановке работ над модулем Хабитатион анд Логистикс Утпост, подтверждает, что агентство полностью отказывается от прежней концепции. Как пишет издание иксбт.ком, такие решения позволят NASA сэкономить средства и направить их на более важные технологии, обеспечивающие устойчивое присутствие человечества на Луне.