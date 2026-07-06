Гигантская сеть под землей: ученые создали карту грибницы протяженностью 110 квадриллионов километров

Международная группа ученых впервые в истории планеты разработала глобальную карту гигантской сети микоризных грибов под почвой. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Скиенке, общая протяженность этой скрытой системы составляет примерно 110 квадриллионов километров. Это открытие коренным образом меняет представление о работе экосистемы нашей планеты, демонстрируя масштаб «глобального интернета» природы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Речь идет об арбускулярных микоризных грибах (АМ фунги). Эти организмы вступают в симбиоз с корнями растений, то есть устанавливают взаимовыгодную связь. Тончайшие нити грибов, называемые гифами, пронизывают почву, доставляя растениям воду и минералы. Взамен растения делятся с грибами углеродом, полученным в процессе фотосинтеза. По имеющимся данным, около 70 процентов видов растений на Земле зависят именно от этой сети для выживания.

Фундамент глобальной экосистемы

Для создания этой масштабной карты исследователи объединили данные 322 научных работ и проанализировали около 16 тысяч образцов почвы, взятых из разных уголков мира. Как пишет издание Иксбт.ком, в процессе работы использовались современные методы визуализации и алгоритмы мачине леарнинг (машинного обучения). Эти технологии позволили увидеть микроскопические структуры, которые ранее не могли распознать человеческий глаз и обычные приборы.

Согласно расчетам, общая биомасса этой грибной сети содержит 300 мегатонн углерода. Для сравнения, это в 4–6 раз больше веса всего человечества. Один из авторов исследования Джастин Стюарт отмечает, что масштаб системы поразителен: даже в одной чайной ложке почвы может содержаться до 10 метров грибных нитей.

Влияние на изменение климата и риски

Эта подземная сеть играет решающую роль в глобальном круговороте углерода. Ежегодно через грибы в почву переходит 4 миллиарда тонн эквивалента углекислого газа. Это равно примерно 11 процентам от общего объема выбросов КО2, попадающих в атмосферу в результате деятельности человека. То есть микоризные сети выполняют функцию природного фильтра, сдерживающего потепление климата.

Однако ученые выявили и тревожную тенденцию. Выяснилось, что плотность сети грибов на землях, используемых для сельского хозяйства, в два раза ниже, чем в естественных экосистемах. Особенно тот факт, что пастбищные угодья осваиваются в четыре раза быстрее, чем леса, приводит к разрушению этой скрытой системы.

В заключение можно сказать, что сокращение подземных грибных сетей снижает способность почвы удерживать углерод. Это, в свою очередь, может негативно повлиять на стабильность глобального климата. Данное исследование имеет огромное значение не только с точки зрения биологии, но и экологической безопасности.