BMW начала серийное производство нового поколения 7 Сериес
На заводе в немецком Дингольфинге официально стартовало серийное производство нового поколения 7 Сериес — самого престижного и технологически оснащенного флагмана компании BMW. Представленное общественности в апреле семейство автомобилей пережило одно из самых масштабных обновлений в своей истории. Теперь с конвейера сходят не только версии с традиционными двигателями внутреннего сгорания, но и полностью электрические модификации BMW i7. Об этом сообщает Иксбт.ком.
Новая 7 Сериес получила полностью переработанную концепцию дизайна и новую электронную архитектуру. В интерьере автомобиля центральное место занимает система BMW Панорамик иДриве, обеспечивающая беспрецедентный уровень цифрового комфорта для водителя и пассажиров. В частности, установлены отдельный дисплей для переднего пассажира и огромный мультимедийный комплекс BMW Театре Скрин для задних сидений. Эти технологии превращают автомобиль в настоящий кинотеатр на колесах.
Технологическая революция и электрическая мощьМодель BMW i7, являющаяся важной частью стратегии электрификации, способна преодолеть до 727 километров на одном заряде по циклу ВЛТП. Инженеры также значительно усовершенствовали систему зарядки: для восполнения энергии аккумулятора с 10 до 80 процентов требуется всего 28 минут. По данным иксбт.ком, новый и7 оснащен силовой электроникой на основе карбида кремния (СиК) и обновленными электродвигателями, что способствует повышению эффективности.
Для сторонников традиционных двигателей BMW сохранила свой знаменитый 3,0-литровый шестицилиндровый мотор Б58. Однако этот агрегат был дополнен модернизированным турбокомпрессором, что позволило еще больше улучшить мощность и динамику. Примечательно, что BMW 7 Series, 5 Сериес и иКс собираются на одной конвейерной линии, что демонстрирует гибкость производства.
Эксклюзивность и персонализацияBMW предлагает владельцам новой модели беспрецедентный уровень возможностей персонализации. Покупатели получат доступ к следующим опциям:
- Более 500 вариантов цвета кузова и его оттенков;
- Около 700 различных комбинаций отделки салона;
- Новая технология двухцветной окраски, сочетающая матовые и глянцевые покрытия.
Продажи новых моделей BMW 7 Series в Европе начнутся этим летом, а поставки первым клиентам запланированы на август. Ожидается, что этот премиальный седан займет свое традиционное место и на рынке Узбекистана, поскольку флагманские модели бренда всегда высоко ценятся в деловых и официальных кругах нашего региона.
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