BMW начала серийное производство нового поколения 7 Сериес

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BMW начала серийное производство нового поколения 7 Сериес

На заводе в немецком Дингольфинге официально стартовало серийное производство нового поколения 7 Сериес — самого престижного и технологически оснащенного флагмана компании BMW. Представленное общественности в апреле семейство автомобилей пережило одно из самых масштабных обновлений в своей истории. Теперь с конвейера сходят не только версии с традиционными двигателями внутреннего сгорания, но и полностью электрические модификации BMW i7. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новая 7 Сериес получила полностью переработанную концепцию дизайна и новую электронную архитектуру. В интерьере автомобиля центральное место занимает система BMW Панорамик иДриве, обеспечивающая беспрецедентный уровень цифрового комфорта для водителя и пассажиров. В частности, установлены отдельный дисплей для переднего пассажира и огромный мультимедийный комплекс BMW Театре Скрин для задних сидений. Эти технологии превращают автомобиль в настоящий кинотеатр на колесах.

Технологическая революция и электрическая мощь

Модель BMW i7, являющаяся важной частью стратегии электрификации, способна преодолеть до 727 километров на одном заряде по циклу ВЛТП. Инженеры также значительно усовершенствовали систему зарядки: для восполнения энергии аккумулятора с 10 до 80 процентов требуется всего 28 минут. По данным иксбт.ком, новый и7 оснащен силовой электроникой на основе карбида кремния (СиК) и обновленными электродвигателями, что способствует повышению эффективности.

Для сторонников традиционных двигателей BMW сохранила свой знаменитый 3,0-литровый шестицилиндровый мотор Б58. Однако этот агрегат был дополнен модернизированным турбокомпрессором, что позволило еще больше улучшить мощность и динамику. Примечательно, что BMW 7 Series, 5 Сериес и иКс собираются на одной конвейерной линии, что демонстрирует гибкость производства.

Эксклюзивность и персонализация

BMW предлагает владельцам новой модели беспрецедентный уровень возможностей персонализации. Покупатели получат доступ к следующим опциям:

  • Более 500 вариантов цвета кузова и его оттенков;
  • Около 700 различных комбинаций отделки салона;
  • Новая технология двухцветной окраски, сочетающая матовые и глянцевые покрытия.
В процессе производства некоторые сложные операции, особенно двухцветная окраска кузова, выполняются вручную специалистами для обеспечения высочайшей точности. Также со второй половины 2027 года на этом заводе запланировано производство новой модели Алпина Б7.

Продажи новых моделей BMW 7 Series в Европе начнутся этим летом, а поставки первым клиентам запланированы на август. Ожидается, что этот премиальный седан займет свое традиционное место и на рынке Узбекистана, поскольку флагманские модели бренда всегда высоко ценятся в деловых и официальных кругах нашего региона.

BMW7 SeriesBMW i7АвтомобилиГермания
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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