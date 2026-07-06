Мемкоины Дональда Трампа обвалились: инвесторы потеряли 3,8 миллиарда долларов

Ажиотаж вокруг криптовалютных проектов, продвигаемых президентом США Дональдом Трампом, обернулся для инвесторов серьезными финансовыми потерями. По данным аналитической компании Нансен, около 1 миллиона человек, купивших мемкоин $Трамп, в совокупности потеряли 3,8 миллиарда долларов. Эта ситуация в очередной раз подтверждает высокие риски на рынке цифровых активов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Аналитики Нансен, изучив открытые транзакции в блокчейне, установили, что к концу июня пострадали 988 905 аккаунтов. Это означает, что двое из трех инвесторов, купивших токен $Трамп, потеряли свои вложения. Результаты этого анализа были опубликованы изданием Те Нью-Йорк Тимес.

Резкое падение цен и состояние рынка

Цена цифрового актива практически полностью обесценилась по сравнению со своим историческим максимумом. Согласно данным, если токен $Трамп однажды поднимался до 75,35 доллара, то по состоянию на прошлое воскресенье его стоимость составила 1,69 доллара. Это свидетельствует о падении стоимости актива на 98 процентов.

Напомним, что Дональд Трамп анонсировал этот мемкоин за три дня до своей инаугурации в 2025 году. Также вместе со своими сыновьями он стал соучредителем криптостартапа World Liberty Financial. Однако коин $WLFI в рамках этого проекта также значительно обесценился и не оправдал доверия инвесторов.

Доходы президента и вопросы регулирования

Интересен тот факт, что в то время как обычные инвесторы несут убытки, сам Дональд Трамп получил от этой сферы огромную прибыль. Согласно недавно опубликованному финансовому отчету, президент заработал 636 миллионов долларов на мемкоинах. Это составляет почти половину от его общего дохода в 1,4 миллиарда долларов, полученного от криптоиндустрии в прошлом году.

При нынешней администрации Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что не будет регулировать мемкоины как ценные бумаги. Также были прекращены судебные иски против ряда криптовалютных компаний. Представитель Белого дома в интервью НЙТ отметил: «Президент Трамп с гордостью превратил США в криптостолицу мира».

Для инвесторов подобные случаи должны стать важным уроком. Специалисты рекомендуют проявлять осторожность при инвестировании в крайне волатильные активы, такие как мемкоины, и не принимать решения, опираясь только на имена знаменитостей. Столь резкие колебания рынка показывают, насколько важны безопасность и аналитика в цифровой экономике.