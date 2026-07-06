Мемкоины Дональда Трампа обвалились: инвесторы потеряли 3,8 миллиарда долларов

·37·Технологии
Мемкоины Дональда Трампа обвалились: инвесторы потеряли 3,8 миллиарда долларов

Ажиотаж вокруг криптовалютных проектов, продвигаемых президентом США Дональдом Трампом, обернулся для инвесторов серьезными финансовыми потерями. По данным аналитической компании Нансен, около 1 миллиона человек, купивших мемкоин $Трамп, в совокупности потеряли 3,8 миллиарда долларов. Эта ситуация в очередной раз подтверждает высокие риски на рынке цифровых активов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Аналитики Нансен, изучив открытые транзакции в блокчейне, установили, что к концу июня пострадали 988 905 аккаунтов. Это означает, что двое из трех инвесторов, купивших токен $Трамп, потеряли свои вложения. Результаты этого анализа были опубликованы изданием Те Нью-Йорк Тимес.

Резкое падение цен и состояние рынка

Цена цифрового актива практически полностью обесценилась по сравнению со своим историческим максимумом. Согласно данным, если токен $Трамп однажды поднимался до 75,35 доллара, то по состоянию на прошлое воскресенье его стоимость составила 1,69 доллара. Это свидетельствует о падении стоимости актива на 98 процентов.

Напомним, что Дональд Трамп анонсировал этот мемкоин за три дня до своей инаугурации в 2025 году. Также вместе со своими сыновьями он стал соучредителем криптостартапа World Liberty Financial. Однако коин $WLFI в рамках этого проекта также значительно обесценился и не оправдал доверия инвесторов.

Доходы президента и вопросы регулирования

Интересен тот факт, что в то время как обычные инвесторы несут убытки, сам Дональд Трамп получил от этой сферы огромную прибыль. Согласно недавно опубликованному финансовому отчету, президент заработал 636 миллионов долларов на мемкоинах. Это составляет почти половину от его общего дохода в 1,4 миллиарда долларов, полученного от криптоиндустрии в прошлом году.

При нынешней администрации Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что не будет регулировать мемкоины как ценные бумаги. Также были прекращены судебные иски против ряда криптовалютных компаний. Представитель Белого дома в интервью НЙТ отметил: «Президент Трамп с гордостью превратил США в криптостолицу мира».

Для инвесторов подобные случаи должны стать важным уроком. Специалисты рекомендуют проявлять осторожность при инвестировании в крайне волатильные активы, такие как мемкоины, и не принимать решения, опираясь только на имена знаменитостей. Столь резкие колебания рынка показывают, насколько важны безопасность и аналитика в цифровой экономике.

ТрампКриптовалютаМемкоинNansenБлокчейн
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Китай готовит революцию в космосе: ракету Лонг Марч 10Б будут ловить огромной сетьюКитай готовит революцию в космосе: ракету Лонг Марч 10Б будут ловить огромной сетьюСегодня, 02:25Гигантская сеть под землей: ученые создали карту грибницы протяженностью 110 квадриллионов километровГигантская сеть под землей: ученые создали карту грибницы протяженностью 110 квадриллионов километровСегодня, 01:54Toyota начинает производство летающих такси: японский гигант покоряет небоToyota начинает производство летающих такси: японский гигант покоряет небоСегодня, 01:29Новая эра в исследовании космоса: создано ультрачерное покрытие для спутниковНовая эра в исследовании космоса: создано ультрачерное покрытие для спутниковВчера, 23:55Бендинг Спунс: владельцы АОЛ и Вимео вышли на биржу NasdaqБендинг Спунс: владельцы АОЛ и Вимео вышли на биржу NasdaqВчера, 23:52Samsung переходит на новую стратегию: процессор Exynos 2700 сосредоточится на AI, а не на скоростиSamsung переходит на новую стратегию: процессор Exynos 2700 сосредоточится на AI, а не на скоростиВчера, 23:24
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея