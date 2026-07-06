Следите за матчем Бразилия — Норвегия в прямом эфире на нашем сайте

Вы можете следить за ходом матча 1/8 финала Чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Норвегии в режиме текстовой трансляции на нашем сайте.

Игра начнется сегодня в 01:00. В ходе матча мы будем оперативно освещать голы, опасные моменты, замены, желтые и красные карточки, а также другие важные события.

В составе сборной Бразилии в стартовый состав вошли такие игроки, как Винисиус Жуниор, Каземиро и Алиссон. Сборная Норвегии делает ставку на Эрлинга Холанда, Мартина Эдегора и Александра Сёрлота.

Болельщики, у которых нет возможности посмотреть матч, могут следить за всеми подробностями игры через текстовую трансляцию на нашем сайте.