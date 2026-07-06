Следите за матчем Бразилия — Норвегия в прямом эфире на нашем сайте

·75·Спорт
Следите за матчем Бразилия — Норвегия в прямом эфире на нашем сайте

Вы можете следить за ходом матча 1/8 финала Чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Норвегии в режиме текстовой трансляции на нашем сайте.

Игра начнется сегодня в 01:00. В ходе матча мы будем оперативно освещать голы, опасные моменты, замены, желтые и красные карточки, а также другие важные события.

В составе сборной Бразилии в стартовый состав вошли такие игроки, как Винисиус Жуниор, Каземиро и Алиссон. Сборная Норвегии делает ставку на Эрлинга Холанда, Мартина Эдегора и Александра Сёрлота.

Болельщики, у которых нет возможности посмотреть матч, могут следить за всеми подробностями игры через текстовую трансляцию на нашем сайте.

Прямая трансляцияLIVE
23
Исмаил Эльфат Раян (Бразилия) свистнул за фол против соперника. Назначен штрафной удар в пользу Норвегии.
20
33:67 – владение мячом.
19
Габриэл Мартинелли (Бразилия) попытался найти свободного партнера в штрафной, но Эрьян Нюланд вышел из ворот и выбил мяч.
18
Винисиус Жуниор (Бразилия) выполнил опасный прострел, но защитник опередил нападающих в воздухе и отвел угрозу.
17
Раян (Бразилия) отлично ворвался в штрафную, но пробил неточно — мяч прошел далеко от правой штанги. Мяч покинул поле, игра возобновится ударом от ворот Норвегии.
16
Юлиан Рьерсон (Норвегия) слишком агрессивно пошел в отбор, и Исмаил Эльфат зафиксировал фол.
13
Бруно Гимараэс (Бразилия) берет на себя ответственность и уже устанавливает мяч.
9
Винисиус Жуниор (Бразилия) обыгрывает соперника, но не удерживает мяч в игре. Мяч уходит за пределы поля, Норвегия выполнит удар от ворот.
6
Мартин Эдегор (Норвегия) исполнил угловой, но защита соперника была готова и вынесла мяч в безопасное место.
5
Передача Александра Сёрлота (Норвегия) оказалась неудачной, так как защита соперника быстро выбила мяч из штрафной. Норвегия заработала угловой. Они стягивают большие силы в штрафную площадь.
1
Сегодняшний матч только начался, наслаждайтесь игрой!
01:11
Норвегия начинает игру.
01:11
Исмаил Эльфат назначен главным судьей на этот матч.
01:11
Стартовые составы обеих команд объявлены, вы можете ознакомиться с ними в деталях матча.
01:05
Уважаемые гости, добро пожаловать в нашу текстовую трансляцию! Стартовые составы команд будут объявлены в ближайшее время, так что устраивайтесь поудобнее и готовьтесь к игре.
БразилияНорвегияЭрлинг ХоландВинисиус ЖуниорТекстовая трансляция
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Эрлинг Холанд может покинуть «Манчестер Сити»...Эрлинг Холанд может покинуть «Манчестер Сити»...Сегодня, 00:13ЧМ-2026: Объявлены стартовые составы на матч Бразилия — НорвегияЧМ-2026: Объявлены стартовые составы на матч Бразилия — НорвегияСегодня, 00:10Криштиану Роналду дал решительный ответ о своем будущем в сборнойКриштиану Роналду дал решительный ответ о своем будущем в сборнойСегодня, 00:05Главный тренер сборной Испании: «У нас сильнейшая полузащита в мире»Главный тренер сборной Испании: «У нас сильнейшая полузащита в мире»Вчера, 23:22Карло Анчелотти намерен выпустить Неймара и Винисиуса в сегодняшнем матчеКарло Анчелотти намерен выпустить Неймара и Винисиуса в сегодняшнем матчеВчера, 23:19Суперкомпьютер предсказал победителя матча Англия — МексикаСуперкомпьютер предсказал победителя матча Англия — МексикаВчера, 23:09
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану