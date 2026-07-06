Следите за матчем Бразилия — Норвегия в прямом эфире на нашем сайте
Вы можете следить за ходом матча 1/8 финала Чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Норвегии в режиме текстовой трансляции на нашем сайте.
Игра начнется сегодня в 01:00. В ходе матча мы будем оперативно освещать голы, опасные моменты, замены, желтые и красные карточки, а также другие важные события.
В составе сборной Бразилии в стартовый состав вошли такие игроки, как Винисиус Жуниор, Каземиро и Алиссон. Сборная Норвегии делает ставку на Эрлинга Холанда, Мартина Эдегора и Александра Сёрлота.
Болельщики, у которых нет возможности посмотреть матч, могут следить за всеми подробностями игры через текстовую трансляцию на нашем сайте.
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Прямая трансляция● LIVE
23
Исмаил Эльфат Раян (Бразилия) свистнул за фол против соперника. Назначен штрафной удар в пользу Норвегии.
20
33:67 – владение мячом.
19
Габриэл Мартинелли (Бразилия) попытался найти свободного партнера в штрафной, но Эрьян Нюланд вышел из ворот и выбил мяч.
18
Винисиус Жуниор (Бразилия) выполнил опасный прострел, но защитник опередил нападающих в воздухе и отвел угрозу.
17
Раян (Бразилия) отлично ворвался в штрафную, но пробил неточно — мяч прошел далеко от правой штанги. Мяч покинул поле, игра возобновится ударом от ворот Норвегии.
16
Юлиан Рьерсон (Норвегия) слишком агрессивно пошел в отбор, и Исмаил Эльфат зафиксировал фол.
13
Бруно Гимараэс (Бразилия) берет на себя ответственность и уже устанавливает мяч.
9
Винисиус Жуниор (Бразилия) обыгрывает соперника, но не удерживает мяч в игре. Мяч уходит за пределы поля, Норвегия выполнит удар от ворот.
6
Мартин Эдегор (Норвегия) исполнил угловой, но защита соперника была готова и вынесла мяч в безопасное место.
5
Передача Александра Сёрлота (Норвегия) оказалась неудачной, так как защита соперника быстро выбила мяч из штрафной. Норвегия заработала угловой. Они стягивают большие силы в штрафную площадь.
1
Сегодняшний матч только начался, наслаждайтесь игрой!
01:11
Норвегия начинает игру.
01:11
Исмаил Эльфат назначен главным судьей на этот матч.
01:11
Стартовые составы обеих команд объявлены, вы можете ознакомиться с ними в деталях матча.
01:05
Уважаемые гости, добро пожаловать в нашу текстовую трансляцию! Стартовые составы команд будут объявлены в ближайшее время, так что устраивайтесь поудобнее и готовьтесь к игре.
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