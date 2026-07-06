Geely представила внедорожник Galaxy Баттлешип 700 мощностью 1129 л.с.

Китайский автогигант Geely официально опубликовал изображения интерьера своего нового флагманского внедорожника Galaxy Баттлешип 700. Ожидается, что благодаря футуристичному дизайну и выдающимся техническим характеристикам автомобиль составит серьезную конкуренцию таким лидерам мирового рынка, как Mercedes-Benz G-Class и Range Rover. Об этом сообщает портал Иксбт.ком.

По данным Иксбт.ком, главной особенностью новой модели является гибридная силовая установка беспрецедентной мощности. Автомобиль оснащен системой полного привода с тремя электродвигателями, суммарная мощность которых составляет 830 кВт или около 1129 л.с. Такие показатели делают Galaxy Баттлешип 700 одним из самых мощных внедорожников в своем сегменте.

Роскошный салон в авиационном стиле

Интерьер автомобиля выполнен с использованием премиальных материалов в двухцветной гамме. На центральной консоли расположен огромный «парящий» экран мультимедийной системы, а среди элементов управления особое внимание привлекает оригинальный селектор трансмиссии в авиационном стиле. Также в нижней части салона размещены физические кнопки для управления функциями внедорожного режима.

Пятиместный салон сочетает в себе комфорт и эстетику. Ромбовидная прострочка на дверных картах и декоративные металлические решетки динамиков подчеркивают премиальный статус автомобиля. Инженеры Geely постарались объединить современные технологии с классическим комфортом.

Внешний вид и технические возможности

Внешне Galaxy Баттлешип 700 напоминает классические рамные внедорожники. Его угловатый кузов, прямоугольная решетка радиатора и сплошная светодиодная полоса между передними фарами придают автомобилю современный облик. Установленный на крыше лидар свидетельствует о наличии передовых систем автопилота и безопасности.

Для эксплуатации в условиях бездорожья автомобиль оснащен:

Системами блокировки дифференциалов;

Набором специальных внедорожных режимов;

Экспедиционным багажником на крыше;

Запасным колесом, закрепленным на задней двери;

Традиционными механическими дверными ручками.

Бренд Geely в последние годы активно укрепляет свои позиции на автомобильном рынке. Появление таких высокотехнологичных и мощных моделей, как Galaxy Баттлешип 700, может стать интересной альтернативой для поклонников премиальных внедорожников. Ожидается, что новинка поступит в продажу до конца текущего года.