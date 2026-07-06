Geely представила внедорожник Galaxy Баттлешип 700 мощностью 1129 л.с.

·2·Авто
Geely представила внедорожник Galaxy Баттлешип 700 мощностью 1129 л.с.

Китайский автогигант Geely официально опубликовал изображения интерьера своего нового флагманского внедорожника Galaxy Баттлешип 700. Ожидается, что благодаря футуристичному дизайну и выдающимся техническим характеристикам автомобиль составит серьезную конкуренцию таким лидерам мирового рынка, как Mercedes-Benz G-Class и Range Rover. Об этом сообщает портал Иксбт.ком.

По данным Иксбт.ком, главной особенностью новой модели является гибридная силовая установка беспрецедентной мощности. Автомобиль оснащен системой полного привода с тремя электродвигателями, суммарная мощность которых составляет 830 кВт или около 1129 л.с. Такие показатели делают Galaxy Баттлешип 700 одним из самых мощных внедорожников в своем сегменте.

Роскошный салон в авиационном стиле

Интерьер автомобиля выполнен с использованием премиальных материалов в двухцветной гамме. На центральной консоли расположен огромный «парящий» экран мультимедийной системы, а среди элементов управления особое внимание привлекает оригинальный селектор трансмиссии в авиационном стиле. Также в нижней части салона размещены физические кнопки для управления функциями внедорожного режима.

Пятиместный салон сочетает в себе комфорт и эстетику. Ромбовидная прострочка на дверных картах и декоративные металлические решетки динамиков подчеркивают премиальный статус автомобиля. Инженеры Geely постарались объединить современные технологии с классическим комфортом.

Внешний вид и технические возможности

Внешне Galaxy Баттлешип 700 напоминает классические рамные внедорожники. Его угловатый кузов, прямоугольная решетка радиатора и сплошная светодиодная полоса между передними фарами придают автомобилю современный облик. Установленный на крыше лидар свидетельствует о наличии передовых систем автопилота и безопасности.

Для эксплуатации в условиях бездорожья автомобиль оснащен:

  • Системами блокировки дифференциалов;
  • Набором специальных внедорожных режимов;
  • Экспедиционным багажником на крыше;
  • Запасным колесом, закрепленным на задней двери;
  • Традиционными механическими дверными ручками.

Бренд Geely в последние годы активно укрепляет свои позиции на автомобильном рынке. Появление таких высокотехнологичных и мощных моделей, как Galaxy Баттлешип 700, может стать интересной альтернативой для поклонников премиальных внедорожников. Ожидается, что новинка поступит в продажу до конца текущего года.

GeelyGalaxy Battleship 700ВнедорожникГибридАвтомир
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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