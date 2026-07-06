Apple возобновила оплату банковскими картами в Индии после четырехлетнего перерыва

Компания Apple начала восстанавливать возможность оплаты покупок через Apple Аккунт с помощью банковских карт на индийском рынке. Этот шаг, предпринятый после четырехлетнего перерыва, рассматривается как очередной этап адаптации технологического гиганта к требованиям местных регулирующих органов. Данное изменение значительно упростит процесс использования цифровых сервисов для владельцев iPhone. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно новым правилам, пользователи теперь могут привязывать кредитные и дебетовые карты систем Visa и Mastercard к своим учетным записям Apple Аккунт. Эта возможность распространяется на подписки, такие как iCloud+ и Apple Мусик, а также на покупки в App Store. Напомним, что Apple приостановила прием карт в мае 2022 года из-за изменений в системе регулярных платежей в стране.

Требования регулятора и технические решения

Как сообщает издание TechCrunch, новые правила, введенные Резервным банком Индии (РБИ) в 2021 году, обязали продавцов и платежных провайдеров внедрить строгую аутентификацию клиентов и использовать токенизированные данные карт. Кроме того, компаниям было запрещено хранить данные карт клиентов на своих серверах. Apple полностью переработала свою бакенд-систему для выполнения этих сложных технических требований.

Последние два года индийские пользователи были вынуждены оплачивать подписки только через УПИ (местную сеть мгновенных платежей), нет-банкинг или путем пополнения баланса Apple Аккунт. Ограничения, связанные с картами, создавали неудобства для многих пользователей и затрудняли процесс автоматического продления подписок.

Глобальное давление и локальная адаптация

Этот шаг Apple в Индии отражает изменения в ее глобальной стратегии. Сегодня правительства по всему миру вводят специфические правила для цифровых платформ. Например, законодательные изменения в Европейском союзе, Японии и Южной Корее также вынуждают компанию из Купертино локализовать App Store и платежные системы.

Директор по исследованиям Кунтерпоинт Ресеарч Тарун Патак отметил, что, хотя это нововведение запоздало, оно устраняет один из главных барьеров при продлении подписок. В то время как сервисный бизнес Apple в Индии демонстрирует двузначные темпы роста, предоставление пользователям большего количества способов оплаты имеет для компании стратегическое значение.

Возвращение банковских карт также подогрело слухи о возможном запуске сервиса Apple Pay в Индии. Хотя компания пока не объявляла о своих официальных планах, адаптация платежной инфраструктуры к местному законодательству может открыть путь для этого сервиса. В настоящее время функция оплаты картами внедряется поэтапно и в ближайшее время станет доступна всем пользователям.