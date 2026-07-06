Громкая операция на кыргызско-узбекской границе: стрельба и массовые аресты

·71·Мир
Громкая операция на кыргызско-узбекской границе: стрельба и массовые аресты

Вечером 5 июля на крупнейших контрольно-пропускных пунктах на кыргызско-узбекской границе произошли события, напоминающие сцены из боевиков. Сотрудники управления ГКНБ Кыргызстана по Баткенской области совместно с бойцами спецподразделения «Альфа» провели масштабную антикоррупционную спецоперацию на постах «Кадамжай-автодорожный» и «Чечме-автодорожный».

Столкновение на посту: открыт огонь по спецназу

Процесс задержания сотрудников пограничной, таможенной и ветеринарной служб, подозреваемых в коррупции и вымогательстве, начался с неожиданного столкновения. В момент, когда сотрудники спецслужб входили на территорию пункта «Кадамжай-автодорожный», солдат, дежуривший у шлагбаума, внезапно открыл по ним огонь.

Кроме того, другой военнослужащий произвел предупредительный выстрел в воздух. В настоящее время законность применения оружия и истинные причины инцидента расследуются военной прокуратурой.

Конфискованные миллионы и видеодоказательства

В ходе оперативных обысков у подозреваемых были обнаружены крупные суммы наличных денег и вещественные доказательства. Согласно данным, средства распределялись следующим образом:

  • У сотрудников пограничной службы: конфисковано 38,5 тысячи кыргызских сомов и 5 миллионов 484 тысячи узбекских сумов. Также в багажнике служебного автомобиля (ДжАК-3202) было найдено еще 200 тысяч узбекских сумов. Водитель заявил, что эти деньги были отложены на покупку чехлов для сидений автомобиля.

  • У сотрудников таможенной службы: изъято 100 тысяч кыргызских сомов и денежные средства в долларах США (точная сумма иностранной валюты в настоящее время уточняется).

  • На посту «Чечме-автодорожный»: моменты незаконного получения денег от пассажиров двумя сотрудниками были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Массовые аресты и коллапс на границе

В результате операции в управление ГКНБ для следственных действий были доставлены в общей сложности 27 военнослужащих (11 с поста «Чечме» и 16 с поста «Кадамжай»). У задержанных военных были изъяты два автомата АК-74 и 60 боевых патронов.

Из-за следственных мероприятий оба контрольно-пропускных пункта были вынуждены временно приостановить свою деятельность. Это привело к неожиданным крупным пробкам и логистическому кризису на границе двух государств.

Ситуация на границе: В момент закрытия постов в приграничной зоне скопилось около 3 тысяч пассажиров и более 400 легковых и грузовых автомобилей. После стабилизации обстановки движение через пункт «Кадамжай-автодорожный» было возобновлено.

На данный момент ГКНБ Кыргызстана не предоставил официальных комментариев по поводу этой громкой спецоперации с применением оружия. Однако полученные с места события данные свидетельствуют о том, что борьба с коррупцией в пограничной системе перешла в крайне жесткую и бескомпромиссную фазу.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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