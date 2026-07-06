В Непале дикий слон преследовал семью 14 лет и в итоге убил ее членов

·66·Мир
В Непале дикий слон преследовал семью 14 лет и в итоге убил ее членов

Ужасающий инцидент в Непале потряс общественность. Как выяснилось, дикий слон преследовал одну семью на протяжении 14 лет, став причиной гибели четырех ее членов.

Издание Те Катманду Пост пишет, что семья Шаничары Боте впервые столкнулась с бедой в 2012 году. Тогда дикий слон по кличке Дурбе, появившийся в окрестностях национального парка Читван, растоптал его родителей — Будхирама и Джарали Боте.

После этого трагического события Шаничара Боте решил переехать с семьей в безопасное место. Они продали все имущество, пересекли несколько крупных рек и обосновались в деревне Джагатпур, расположенной далеко от национального парка. Однако это не спасло их от трагедии.

Спустя годы, вечером 4 июля, тот самый слон ворвался в новое жилище Шаничары. В результате нападения погибли его 25-летняя невестка Ашика Боте и 4-летний внук Бхарат Боте.

Вспоминая пережитое, Шаничара Боте сказал, что предпринял все меры, чтобы избежать опасности, но судьба снова свела его с тем же слоном.

Специалисты объясняют, что молодые самцы слонов по достижении определенного возраста изгоняются из стада и начинают самостоятельную жизнь. Это состояние может делать их агрессивными. В результате некоторые слоны в поисках пищи заходят в населенные пункты, создавая серьезную угрозу для людей.

Согласно официальным данным, этот слон по кличке Дурбе нападает на людей с 2010 года. На сегодняшний день зафиксировано, что он стал причиной смерти как минимум 25 человек.

Этот случай еще раз показал, что проблема конфликтов между дикими животными и людьми становится все более серьезной. Эксперты подчеркивают необходимость усиления мер безопасности вокруг национальных парков для предотвращения подобных трагедий.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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