Уходит ли бренд OnePlus с европейского рынка: пользователи жалуются на гарантийное обслуживание
Компания OnePlus, некогда известная как «убийца флагманов», сталкивается с серьезными проблемами на европейском рынке. В последнее время владельцы устройств в странах Евросоюза массово жалуются на резкое ухудшение качества гарантийного обслуживания и невыполнение сервисными центрами своих обязательств. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.
Согласно многочисленным сообщениям на форуме Reddit, пользователи вынуждены обращаться даже в Европейский центр защиты прав потребителей (ЭКК). Ситуация стала настолько серьезной, что многие начали сомневаться в будущем бренда OnePlus в регионе. По данным иксбт.ком, компания вместо ремонта неисправных устройств под разными предлогами дает отказ.
Ваучер вместо гарантии: в чем проблема?Когда один из пользователей сдал наушники OnePlus Будс 2 в гарантийный ремонт, компания сообщила, что из-за «завершения жизненного цикла» данной модели ремонт или замена невозможны. Вместо этого клиенту предложили ваучер на 199 евро для покупки в официальном магазине. Аналогичная ситуация произошла с зарядным устройством СуперВУК — пользователю вместо ремонта выдали купон на 100 евро.
Однако воспользоваться этими ваучерами практически невозможно. Клиенты отмечают, что многие товары в онлайн-магазинах OnePlus отсутствуют в продаже, а на те, что есть, нельзя применить купоны из-за действующих скидок. Это вызывает справедливое возмущение потребителей, так как фактически они лишаются права на гарантию.
Будущее бренда под вопросомАналитики и пользователи расценивают эти проблемы как признаки постепенного ухода OnePlus с европейского рынка. На это указывает ряд косвенных факторов:
- Резкое сокращение ассортимента продукции;
- Системные проблемы в гарантийном обслуживании;
- Перевод программного обеспечения на единую платформу КолорОС;
- Дефицит товаров на рынках США и Великобритании.
На данный момент руководство OnePlus не делало официальных заявлений по этой ситуации. При этом китайские инсайдеры утверждают, что компания работает над новыми моделями. Однако стратегия технологического гиганта в Европе и его обязательства перед клиентами сейчас остаются под большим вопросом.
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