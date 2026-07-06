Уходит ли бренд OnePlus с европейского рынка: пользователи жалуются на гарантийное обслуживание

Компания OnePlus, некогда известная как «убийца флагманов», сталкивается с серьезными проблемами на европейском рынке. В последнее время владельцы устройств в странах Евросоюза массово жалуются на резкое ухудшение качества гарантийного обслуживания и невыполнение сервисными центрами своих обязательств. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно многочисленным сообщениям на форуме Reddit, пользователи вынуждены обращаться даже в Европейский центр защиты прав потребителей (ЭКК). Ситуация стала настолько серьезной, что многие начали сомневаться в будущем бренда OnePlus в регионе. По данным иксбт.ком, компания вместо ремонта неисправных устройств под разными предлогами дает отказ.

Ваучер вместо гарантии: в чем проблема?

Когда один из пользователей сдал наушники OnePlus Будс 2 в гарантийный ремонт, компания сообщила, что из-за «завершения жизненного цикла» данной модели ремонт или замена невозможны. Вместо этого клиенту предложили ваучер на 199 евро для покупки в официальном магазине. Аналогичная ситуация произошла с зарядным устройством СуперВУК — пользователю вместо ремонта выдали купон на 100 евро.

Однако воспользоваться этими ваучерами практически невозможно. Клиенты отмечают, что многие товары в онлайн-магазинах OnePlus отсутствуют в продаже, а на те, что есть, нельзя применить купоны из-за действующих скидок. Это вызывает справедливое возмущение потребителей, так как фактически они лишаются права на гарантию.

Будущее бренда под вопросом

Аналитики и пользователи расценивают эти проблемы как признаки постепенного ухода OnePlus с европейского рынка. На это указывает ряд косвенных факторов:

Резкое сокращение ассортимента продукции;

Системные проблемы в гарантийном обслуживании;

Перевод программного обеспечения на единую платформу КолорОС;

Дефицит товаров на рынках США и Великобритании.

Учитывая, что на рынок Узбекистана устройства OnePlus попадают преимущественно через «серый» импорт, а не официально, такие глобальные изменения являются сигналом к осторожности и для местных пользователей. Если компания прекратит сервисное обслуживание на таком крупном рынке, как Европа , это может привести к нехватке запчастей по всему миру.

На данный момент руководство OnePlus не делало официальных заявлений по этой ситуации. При этом китайские инсайдеры утверждают, что компания работает над новыми моделями. Однако стратегия технологического гиганта в Европе и его обязательства перед клиентами сейчас остаются под большим вопросом.