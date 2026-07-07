Платформа X запустила новые инструменты для редактирования видео для креативных авторов

·1·Технологии
Платформа X запустила новые инструменты для редактирования видео для креативных авторов

Социальная сеть X (бывший Twitter), принадлежащая Илону Маску, представила новые функции редактирования и записи видео, чтобы увеличить объем оригинального контента на платформе. Это обновление призвано помочь авторам создавать уникальные и качественные материалы вместо простого репоста чужих видео. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

Новый видеоредактор включает ряд долгожданных возможностей. Как сообщил руководитель по продукту X Никития Бир, теперь пользователи могут добавлять текстовые субтитры (captions) на нескольких языках и настраивать их внешний вид по своему усмотрению. Также в приложении появилась функция «Green Screen» (зеленый экран).

С помощью этого инструмента авторы могут снимать новые видео, используя фотографии из памяти своих устройств или другие посты в сети X в качестве фона. Никития Бир подчеркнул, что одной из главных приоритетных задач платформы является поддержка и стимулирование креативных авторов. В ближайшие недели ожидается добавление еще множества новых функций в видеоредактор.

Борьба с плагиатом и ворованным контентом

Руководство X обеспокоено тем, что многие популярные аккаунты на платформе до сих пор делятся ворованными или старыми материалами, которые стали вирусными несколько лет назад. По словам Никитии Бира, новые функции будут способствовать увеличению количества эксклюзивных материалов в сети X, которых нет на других платформах. Это, в свою очередь, обеспечит увеличение времени, проводимого пользователями в сети.

Однако, по мнению экспертов, одних лишь инструментов редактирования может быть недостаточно для привлечения авторов. Конкуренты, такие как TikTok, Meta и YouTube, уже имеют сформированную экосистему и системы монетизации, приносящие авторам стабильный доход. Платформа X пока не предлагает авторам мощных правовых инструментов для защиты своих работ на уровне, который предоставляют Meta или YouTube.

Например, авторы Reels на платформе Meta могут блокировать свои ворованные видео или перенаправлять доход от этих видео на свой счет. У X пока нет такой автоматизированной системы. Тем не менее, новые инструменты редактирования видео уже доступны для пользователей iOS, и ожидается, что они оживят творческую среду на платформе.

  • Добавление субтитров на нескольких языках;
  • Персонализация дизайна субтитров;
  • Изменение фона с помощью Green Screen;
  • Использование постов X в качестве фона для видео.
Стоит отметить, что в последнее время платформа X уделяет особое внимание видеоконтенту. Эта стратегия является частью цели по превращению социальной сети из места для обмена текстовыми сообщениями в полноценную медиаплатформу.

XИлон МаскСоциальные СетиВидеоредакторТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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