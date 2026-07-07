Сборная Испании установила беспрецедентный рекорд в истории ЧМ

Сборная Испании, обыграв Португалию со счетом 1:0 в 1/8 финала ЧМ-2026, не только вышла в четвертьфинал, но и установила новый рекорд в истории чемпионатов мира.

Подопечные Луиса де ла Фуэнте завершили шестой матч подряд на мундиале, не пропустив ни одного гола. Такого результата ранее не удавалось достичь ни одной национальной сборной.

Испания не пропускает уже шесть матчей

В матче против Португалии оборона Испании также действовала надежно и не позволила сопернику поразить ворота.

Таким образом, «сухая» серия испанцев на чемпионатах мира достигла шести встреч подряд.

Этот результат сделал Испанию первой национальной сборной в истории мундиалей, которая не пропускала голов на протяжении шести матчей.

«Сухая» серия превысила 10 часов

Общее время, которое сборная Испании провела без пропущенных голов, превысило 10 часов.

Этот показатель свидетельствует о том, что команда является одним из самых стабильных участников турнира не только в атаке, но и в обороне.

Подопечные Луиса де ла Фуэнте сохранили организованную и дисциплинированную игру даже на решающей стадии плей-офф.

Унаи Симон также обновил личный рекорд

Вратарь сборной Испании Унаи Симон довел свою «сухую» серию до 609 минут.

Голкипер «Атлетика», сохранив ворота в неприкосновенности во время ЧМ-2026, внес огромный вклад в исторический результат своей команды.

Последний гол был пропущен в 2022 году

Последний гол на чемпионатах мира Унаи Симон пропустил в матче третьего тура группового этапа мундиаля 2022 года против Японии.

С 51-й минуты той встречи ворота Испании остаются «на замке».

Теперь Испания выходит в четвертьфинал не только как один из фаворитов, но и как обладатель самой надежной обороны в истории мундиалей.