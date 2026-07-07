Противостояние Месси и Салаха: объявлены стартовые составы...

·45·Спорт
Противостояние Месси и Салаха: объявлены стартовые составы...

В 1/8 финала ЧМ-2026 действующий чемпион мира Аргентина выйдет на поле против национальной сборной Египта.

Матч начнется сегодня, 7 июля, в 21:00 по ташкентскому времени. Объявлены стартовые составы команд.

Аргентина выиграла все матчи в группе

Сборная Аргентины набрала 9 очков в группе Дж и вышла в плей-офф с первого места.

Подопечные Лионелья Скалони провели гораздо более сложный, чем ожидалось, матч 1/16 финала против Кабо-Верде. После того как основное время не выявило победителя, Аргентина одержала победу в дополнительное время со счетом 3:2.

Египет остановил Австралию в серии пенальти

Сборная Египта завершила групповой этап в группе Г на втором месте с 5 очками.

Представители Африки в 1/16 финала сыграли вничью с Австралией (1:1), а в серии пенальти оказались сильнее — 4:2.

Месси и Салах в стартовом составе

В атаке Аргентины выступят Лионель Месси и Хулиан Альварес. В центре поля доверие оказано Родриго Де Паулю, Алексису Мак Аллистеру, Энцо Фернандесу и Леандро Паредесу.

Главная надежда Египта — Мохаммед Салах. Ожидается, что в атаке он будет действовать вместе с Хассаном и Зико.

Стартовые составы

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина, Ромеро, Лисандро Мартинес, Тальяфико, Де Пауль, Мак Аллистер, Фернандес, Паредес, Месси, Альварес.

Египет: Шобейр, Рабиа, Ибрагим, Хани, Хафез, Ашур, Аттия, Лашин, Зико, Салах, Хассан.

ЧМ-2026. 1/8 финала

Аргентина — Египет

Дата: 7 июля
Время начала: 21:00 по ташкентскому времени.

С одной стороны — действующий чемпион и Месси, с другой — боевитый Египет во главе с Салахом. Победитель выйдет в четвертьфинал, а проигравшая команда покинет мундиаль.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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