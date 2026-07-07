Новое движение на венчурном рынке: Чемистрй Вентурес привлекает 500 миллионов долларов для второго фонда

Фирма Чемистрй Вентурес, обладающая особым авторитетом в мире венчурного капитала, начала привлечение средств в размере 500 миллионов долларов для своего второго инвестиционного фонда. Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), этот новый фонд нацелен на значительное расширение масштабов поддержки технологических стартапов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Чемистрй Вентурес была основана два года назад бывшими партнерами таких гигантов отрасли, как Бессемер, Индекс Вентурес и Andreessen Horowitz (а16з). Опытные специалисты, такие как Марк Голдберг, Итан Курцвейл и Кристина Шен, объединились, решив совместить многолетний опыт работы в крупных венчурных компаниях с небольшой и гибкой структурой.

Инвестиционные направления и цели

Компания в основном инвестирует в стартапы на ранней стадии в сфере инструментов для разработчиков (девелопер тулс), финтеха и инфраструктуры. Чемистрй Вентурес начала свою деятельность с фонда в 350 миллионов долларов. Запуск нового фонда на 500 миллионов долларов свидетельствует о высоком доверии инвесторов к этой команде.

На сегодняшний день в инвестиционный портфель фирмы входят такие перспективные проекты, как Granola, Декагон, Персона, Сервал и Nova Intelligence. Эти стартапы работают над современными технологиями, такими как AI и цифровая безопасность, что показывает соответствие стратегии Чемистрй Вентурес требованиям сегодняшнего рынка.

Рыночный спрос и ожидания

Как сообщает Те Валл Стрит Джурнал, интерес к новому фонду оказался выше ожидаемого, и он уже стал «оверсубскрибед» (спрос превышает предложение). Это означает, что процесс сбора средств успешно завершится в ближайшие дни. Хотя представители Чемистрй Вентурес пока воздерживаются от официальных комментариев, документы SEC подтверждают, что процесс находится в активной фазе.

Деятельность таких крупных фондов имеет важное значение и для технологических предпринимателей и представителей стартап-экосистемы. Инвестиции, направляемые в глобальную инфраструктуру и финтех, косвенно влияют на тренды региональных рынков и внедрение новых технологий. Фонды, управляемые такими опытными командами, как Чемистрй Вентурес, обычно выступают индикаторами, определяющими будущее направление рынка.