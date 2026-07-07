Узбекистан получил 36,5 млн долларов от экспорта черешни

За первые пять месяцев 2026 года Узбекистан экспортировал за рубеж около 16,8 тысячи тонн черешни. Общая выручка от экспорта составила 36,5 миллиона долларов.

По данным Национального статистического комитета, узбекская черешня была поставлена на рынки 11 стран. Однако объем экспорта заметно снизился по сравнению с прошлым годом.

Основной покупатель — Россия

В январе–мае основная часть узбекской черешни была экспортирована в Россию.

В эту страну было поставлено в общей сложности 11,7 тысячи тонн продукции. Это составляет основную часть общего объема экспорта.

Крупные объемы продаж в соседние страны

Следующие места по экспорту черешни заняли Кыргызстан и Казахстан.

Основные направления:

Россия — 11,7 тысячи тонн;

Кыргызская Республика — 2,6 тысячи тонн;

Казахстан — 2 тысячи тонн;

Беларусь — 135,3 тонны;

ОАЭ — 116,7 тонны;

другие страны — 140 тонн.

Объем экспорта снизился

Согласно отчету, за пять месяцев текущего года количество экспортированной черешни сократилось на 4,1 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тем не менее, от экспорта продукции было получено 36,5 миллиона долларов дохода.

Узбекская черешня вышла на рынки 11 стран

Хотя узбекская черешня в основном продавалась в Россию и соседние страны, продукция также поставлялась на рынки Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов.

Несмотря на снижение объемов экспорта, черешня остается одним из доходных продуктов в сельскохозяйственном экспорте Узбекистана.