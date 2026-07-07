Стартап Норм на базе ИИ стал «единорогом» с оценкой 1,2 миллиарда долларов

Стартап Норм, нацеленный на революцию в сфере юридических услуг, привлек 120 миллионов долларов в рамках очередного инвестиционного раунда. После завершения раунда Сериес К под руководством фонда Хосла Вентурес общая стоимость компании, основанной всего три года назад, достигла 1,2 миллиарда долларов. Это означает, что стартап официально получил статус «единорога». Об этом сообщает Techcrunch.ком .

В отличие от традиционных юридических фирм, проект Норм опирается на собственных агентов на базе ИИ. Платформа под названием Норм Лав предлагает корпоративным клиентам широкий спектр правовых услуг. Уникальность системы заключается в том, что все процессы выполняются искусственным интеллектом, однако конечный результат контролируется профессиональными юристами-людьми.

Компания отказалась от одной из самых болезненных точек в юридической сфере — системы почасовой оплаты. Вместо этого Норм взимает плату с клиентов только за достигнутый результат. Такой подход позволяет крупным корпорациям значительно сократить расходы и ускорить правовые процессы. По данным иксбт.ком, в настоящее время компания также работает над специальными алгоритмами, способными контролировать работу других ИИ-агентов.

Новая конкуренция на рынке юридических технологий

В последние годы появилось множество стартапов, таких как Харвей и Легора, специализирующихся на применении ИИ в юридической сфере. Норм же пытается выделиться на этом рынке своими автономными агентами и инвесторами высокого уровня. В новом инвестиционном раунде приняли участие такие авторитетные финансовые институты, как Баин, Крафт Вентурес, Коатуе, Vanguard и Нью-Йорк Лифе.

Также в проект инвестировали гиганты индустрии, такие как бывший президент Blackstone Тони Джеймс и бывший председатель Киркланд & Эллис Джефф Хэммес. Это свидетельствует о том, что мир юриспруденции отходит от консервативных взглядов и начинает больше доверять высоким технологиям.

Компания планирует направить привлеченный новый капитал на дальнейшее совершенствование продукта и привлечение в штат большего числа квалифицированных юристов. К настоящему времени Норм удалось привлечь в общей сложности более 260 миллионов долларов инвестиций. Ожидается, что развитие подобных технологий в будущем коренным образом изменит культуру работы с корпоративным правом и документами даже на развивающихся рынках.