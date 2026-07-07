Vivo Кс500 Pro Max: флагман с аккумулятором 7000 мАч и камерой 200 МП

Один из технологических гигантов Китая, компания Vivo, готовится совершить настоящую революцию на рынке смартфонов. Флагман нового поколения — Vivo Кс500 Pro Max — был сертифицирован индонезийским регулятором ТКДН. Это свидетельствует о том, что выход устройства на мировой рынок уже близок. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Этот смартфон, зарегистрированный под номером модели В2610, ранее уже появлялся в базе данных ГСМА ИМЭИ. Как сообщает издание иксбт.ком, ожидается, что новое устройство своими техническими характеристиками составит серьезную конкуренцию флагманам не только Apple и Samsung, но и других ведущих брендов.

Новый уровень дисплея и производительности

Модель Vivo Кс500 Pro Max будет оснащена 6,85-дюймовым плоским ОЛЭД-дисплеем. Этот экран имеет разрешение 2К и частоту обновления 144 Гц, что обеспечивает сверхплавное изображение и высокую четкость. Эти показатели, несомненно, станут отличным решением для любителей мобильных игр и качественного контента.

Что касается внутренней мощности устройства, оно будет работать на базе новейшего чипсета MediaTek Dimensity 9600, который еще не был официально представлен. Ожидается, что эта новая платформа будет значительно превосходить предыдущие версии по энергоэффективности и вычислительной мощности.

Камера и беспрецедентный запас энергии

Одной из самых сильных сторон смартфона является система камер. Основной блок будет состоять из трех модулей:основной сенсор (с технологией ЛОФИК),перископический телеобъектив и 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Такая комбинация позволит делать снимки профессионального уровня даже в самых сложных условиях освещения.

Также Vivo Кс500 Pro Max может установить рекорд по емкости аккумулятора. По имеющимся данным, в устройство будет установлена батарея емкостью не менее 7000 мАч. В то время как для современных флагманов стандартом стали 5000 мАч, предлагаемый Vivo объем значительно увеличит время автономной работы смартфона.

Официальная презентация смартфонов серии Vivo Кс500 ожидается в сентябре текущего года в Китае. После этого высока вероятность того, что устройство будет постепенно выпущено в продажу в других регионах, включая рынки Центральной Азии.