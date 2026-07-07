Peugeot и Донгфенг совместно выпустят новые флагманские электромобили

·4·Авто
Peugeot и Донгфенг совместно выпустят новые флагманские электромобили

Французский бренд Peugeot в сотрудничестве с китайской компанией Донгфенг готовится вывести на рынок два новых флагманских электромобиля. Ожидается, что модели, созданные в рамках этого проекта, станут самыми крупными и технологически продвинутыми автомобилями бренда. Однако руководство компании официально подтвердило, что эти новинки не будут продаваться на европейском рынке. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает об этом.

Эти модели, основанные на концепт-карах, представленных на Пекинском автосалоне, относятся к Д-сегменту. Одна из них будет в кузове универсал (естате), а вторая — в кузове СУВ (кроссовер), который будет крупнее любой модели, продаваемой Peugeot в Европе на данный момент. В интервью изданию Autocar генеральный директор Peugeot Ален Фаве подчеркнул, что, несмотря на использование платформы и трансмиссии Донгфенг, новые электромобили останутся «настоящими Peugeot».

Сочетание китайской платформы и французского дизайна

Главный вопрос, который волнует многих: сможет ли автомобиль, построенный на китайских технологиях, соответствовать традиционным стандартам качества и стиля бренда? По словам Фаве, это не просто «ребеджинг» (наклеивание логотипа Peugeot на модели Донгфенг), а результат полноценного сотрудничества. Французские инженеры и дизайнеры взяли на себя 100-процентную ответственность за внешний вид и интерьер автомобиля.

Новые модели предназначены в основном для китайского рынка и некоторых экспортных регионов. Учитывая высокий интерес к моделям Peugeot китайского производства на рынках Центральной Азии, таких как Узбекистан, вероятность появления этих флагманов на дорогах нашего региона в будущем не исключена. Компания выражает уверенность, что эти электромобили удовлетворят все потребности клиентов за пределами Европы.

Почему европейский рынок остался в стороне?

Как пояснил Ален Фаве, новые модели по своим габаритам немного крупнее европейских стандартов и разработаны специально с учетом вкусов китайских потребителей. Поскольку европейские клиенты не смогут приобрести эти автомобили, вопросы об уровне их качества отпадают сами собой.

Peugeot продолжит свою стратегию в Европе через модели, построенные на собственных платформах альянса Stellantis. До 2030 года компания планирует представить в этом регионе семь новых моделей, включая:

  • Новое поколение супермини е-208;
  • Новый хэтчбек 308;
  • Три модели К-сегмента, которые будут производиться во Франции.
Подводя итог, можно сказать, что партнерство Peugeot и Донгфенг послужит расширению глобального влияния бренда. Несмотря на то, что основная технологическая база заимствована из Китая, французский бренд обещает сохранить свой уникальный стиль и удовольствие от вождения. Это определенно усилит конкуренцию в премиальном сегменте.

PeugeotDongfengЭлектромобильАвтоКитай
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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