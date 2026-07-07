Космический корабль Soyuz MS-29 готов к полету: доберется до МКС всего за 3 часа

На космодроме Байконур процесс подготовки к запуску пилотируемого космического корабля "Soyuz MS-29" вышел на финальную стадию. Эта миссия, запланированная на 14 июля, является очередным важным шагом к Международной космической станции (МКС) и отличается технически усовершенствованной схемой сближения. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Специалисты "Роскосмос" завершили авторский осмотр корабля и установили на него головной обтекатель. Этот обтекатель выполняет функцию защиты корабля в процессе вывода на орбиту, то есть от сильного аэродинамического и теплового воздействия, возникающего при прохождении плотных слоев атмосферы. В настоящее время блок сборки и защиты полностью готов к предстартовым проверкам.

Финальные этапы подготовки

Согласно плану подготовки, следующим важным этапом является финальная "примерка" корабля. В ней примут участие космонавты "Роскосмос" и астронавты NASA , которые проверят размещение грузов и работу бортовых систем. Этот процесс имеет решающее значение для обеспечения безопасности и комфорта экипажа в космосе.

По данным иксбт.ком, после успешного завершения всех испытаний корабль будет состыкован с ракетой-носителем. Ожидается, что старт, который состоится 14 июля, будет уникален не только своей технической точностью, но и рекордно коротким временем полета.

Двухвитковая схема и оперативное прибытие

Главное преимущество корабля "Soyuz MS-29" — время прибытия на Международную космическую станцию. По плану, корабль доберется до станции всего за три часа. Это будет достигнуто благодаря специально разработанной двухвитковой схеме.

Такая оперативная схема значительно сокращает время, которое экипаж проводит в тесных условиях космического корабля. Это позволяет сохранить физическое состояние космонавтов и быстрее приступить к основной деятельности на станции. Обычно такие миссии могли длиться гораздо дольше, однако современные навигационные технологии способствуют оптимизации этого процесса.

Поскольку этот полет осуществляется с Байконура — крупнейшего космодрома в регионе, где находится Узбекистан, он находится в центре внимания местных и международных экспертов. Ожидается, что научные исследования и проекты сотрудничества в космосе в рамках данной миссии еще больше укрепят связи в сфере международной аэронавтики.