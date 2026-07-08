АИ-стартапы бьют рекорды по росту выручки

В результате растущего глобального спроса на технологии искусственного интеллекта (AI) стартапы в этой сфере демонстрируют беспрецедентные финансовые показатели. Многие компании сообщают не только об увеличении выручки, но и о резком ускорении темпов её роста (акселерации). Это свидетельствует о том, что новые бизнес-модели на базе AI окупаются в кратчайшие сроки. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Ведущие компании отрасли в своих финансовых отчетах часто опираются на показатель АРР (годовая повторяющаяся выручка). Хотя разные стартапы интерпретируют это понятие по-своему — некоторые учитывают подписанные контракты, другие — годовой прогноз текущей месячной выручки — общая тенденция едина: время между достижением целевых показателей сокращается. Например, стартап Меркор в июне довел свою валовую годовую выручку до 2 миллиардов долларов. Примечательно, что отметку в 1 миллиард долларов компания преодолела всего четыре месяца назад.

Ведущие игроки и их финансовый успех

Компания Anthropic в настоящее время поражает весь АИ-сектор своими историческими темпами роста. В конце мая компания объявила, что годовой показатель выручки превысил 47 миллиардов долларов. На достижение этого результата ушло всего два месяца, до этого компания отчитывалась о показателе в 30 миллиардов долларов. Такая оперативная динамика демонстрирует высокое доверие инвесторов и клиентов к крупным игрокам, создающим модели искусственного интеллекта.

Стремительно развиваются не только создатели крупных моделей, но и сервисы, специализирующиеся на конкретных направлениях. Например, стартап Сиерра, создающий АИ-агентов для корпоративных клиентов, достиг своего первого показателя АРР в 100 миллионов долларов за семь кварталов, однако для добавления следующих 100 миллионов ему хватило всего двух кварталов. Аналогичную ситуацию зафиксировала компания Глеан: на увеличение выручки со 100 до 200 миллионов долларов ушло девять месяцев, а отметка в 300 миллионов долларов была взята за шесть месяцев.

Интеграция традиционного бизнеса с AI

Стоит отметить, что не только новые АИ-стартапы, но и компании, давно работающие на рынке, ускоряют рост за счет внедрения искусственного интеллекта. Компания Густо с 14-летней историей, занимающаяся ХР-технологиями, сообщила о последовательном росте доходов в течение последних пяти кварталов. Годовая выручка компании превысила 1 миллиард долларов, что доказывает: интеграция искусственного интеллекта может стать мощным драйвером даже для классических платформ.

Компания Клио, поставщик программного обеспечения для юридического управления, также после 18 лет работы стала свидетелем резкого скачка доходов в 2023 году благодаря добавлению АИ-функций в свои продукты. Компания сумела в короткие сроки увеличить свой показатель АРР с 200 миллионов до 500 миллионов долларов. Подобные примеры являются важным сигналом и для стартапов на технологическом рынке Узбекистана: внедрение искусственного интеллекта позволяет повысить эффективность бизнеса в несколько раз.

Подводя итог, можно сказать, что АИ-стартапы демонстрируют не только технологическую революцию, но и новую модель экономического роста. Столь быстрый рост доходов свидетельствует о том, что отрасль еще долгое время будет оставаться наиболее привлекательным направлением для инвестиций.