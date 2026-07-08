В Германии врач, убивший 15 пациентов, приговорен к пожизненному заключению

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В Германии врач, убивший 15 пациентов, приговорен к пожизненному заключению

В Германии врач, работавший в сфере паллиативной помощи, был признан виновным в преднамеренном убийстве 15 пациентов и приговорен к пожизненному заключению. Следственные органы заявляют, что эти случаи могут быть лишь частью более масштабного дела. В настоящее время расследуются десятки других эпизодов, связанных с деятельностью врача.

Берлинский суд признал 41-летнего врача, чье имя в соответствии с правилами защиты персональных данных в Германии раскрывается только как Йоханнес М., виновным в преднамеренном убийстве 12 женщин и 3 мужчин в период с сентября 2021 года по июль 2024 года.

Сообщается, что возраст погибших пациентов составлял от 25 до 94 лет. В ходе судебного разбирательства было отмечено, что все они страдали от тяжелых заболеваний, однако их смерть не была неизбежной.

По данным прокуратуры, во время визитов на дом врач вводил пациентам смертельные комбинации различных лекарственных препаратов без их согласия. Согласно материалам следствия, в некоторых случаях он также устраивал пожары, чтобы скрыть следы преступлений.

В частности, утверждается, что в июле 2024 года, незадолго до своего ареста, врач убил двух пациентов в один день. Сначала он лишил жизни 75-летнего мужчину в его доме в центре Берлина, а через несколько часов — 76-летнюю женщину, проживавшую в соседнем районе. По информации прокуроров, впоследствии он пытался поджечь дом женщины, но этот план не удался.

На протяжении большей части судебных разбирательств, длившихся почти год, врач хранил молчание. Однако в прошлом месяце он признался в суде, что убил 12 своих тяжелобольных пациентов.

По его словам, в то время он был убежден, что избавляет пациентов от страданий и тяжелой болезни.

«Я думал, что это самое правильное решение для всех», — сказал он в суде. Он также попросил прощения за все страдания, причиненные его действиями.

В то же время правоохранительные органы полагают, что врач мог убить и других пациентов. В настоящее время прокуратура ведет расследование еще по 76 возможным эпизодам.

Немецкие СМИ отмечают, что если эти случаи будут доказаны и врач будет признан виновным, это может стать одним из крупнейших дел о серийных убийствах в истории страны.

Врач заявил в суде, что намерен активно участвовать в дальнейших судебных процессах.

В ходе судебного заседания близкие погибших пациентов также рассказали о своем горе. Мать 25-летней женщины, скончавшейся в 2021 году, со слезами на глазах заявила, что ее дочь никогда не выражала желания расстаться с жизнью.

Сын 72-летней женщины, умершей в 2024 году, дал показания в суде, отметив, что его мать планировала поездку на Балтийское море со своей сестрой, и добавил: «Моя мама хотела жить».

Суд принял во внимание особую тяжесть преступлений врача. В связи с этим ему было назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

ГерманияБерлинИоганн М.
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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