Трансфер года в женском футболе: Алексия Путельяс перешла в «Лондон Сити Лайонессес»
В мире женского футбола произошла настоящая сенсация: двукратная обладательница «Золотого мяча», легендарная полузащитница Алексия Путельяс продолжит карьеру в Англии. Попрощавшись с «Барселоной», испанская звезда подписала контракт с клубом «Лондон Сити Лайонессес». Этот трансфер оценивается как одна из самых значимых сделок не только в истории клуба, но и в летописи всего женского футбола. Об этом сообщает Goal.com сообщает .
По данным издания Goal.com, Путельяс перешла в лондонский клуб на правах свободного агента. Решение футболистки, завоевавшей десятки трофеев в составе «Барселоны» и ставшей иконой мирового масштаба, стало неожиданным для многих. Ожидается, что её трансфер существенно изменит баланс сил в европейском футболе.
Новый проект и огромные амбицииПосле того как клуб «Лондон Сити Лайонессес» в последние годы перешел в собственность предпринимательницы Мишель Канг, он переживает процесс кардинальной трансформации. Приход Путельяс в команду свидетельствует о намерении клуба доминировать не только в чемпионате Англии, но и на международной арене. В новой команде футболистка также возьмет на себя роль лидера.
Говоря о своем новом клубе, Путельяс особо отметила уникальность проекта: «Я очень рада открыть новую главу с «Лондон Сити Лайонессес». Мне очень импонирует стремление клуба быть независимым проектом, специализирующимся исключительно на женском футболе. Мы будем бороться за трофеи на поле, а вне его — работать над поиском молодых талантов», — отметила испанская звезда.
Исторические результаты и новые горизонтыСписок достижений Алексии Путельяс поражает воображение. На её счету следующие основные награды:
- Двукратная обладательница «Золотого мяча» (Баллон д'Ор);
- Четырехкратная победительница женской Лиги чемпионов;
- 10-кратная чемпионка Испании;
- Чемпионка мира (в составе сборной Испании).
«Лондон Сити Лайонессес» уже в своем дебютном сезоне успел занять место в шестерке сильнейших. Теперь присоединение такого опытного игрока с менталитетом победителя, как Путельяс, делает команду одним из главных фаворитов женской Суперлиги Англии (ВСЛ). Это, в свою очередь, несомненно увеличит коммерческие возможности и приток болельщиков в британский футбол.
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