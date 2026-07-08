Вермилион Клиффс Вентурес выделила 25 млн долларов для стартапов в сфере AI и безопасности

Хотя фонды под управлением женщин-инвесторов остаются меньшинством на рынке венчурного капитала, число профессионалов, укрепляющих свои позиции в этой сфере, растет. Эшли Смит, основательница компании Вермилион Клиффс Вентурес, объявила о закрытии своего второго инвестиционного фонда на сумму 25 миллионов долларов. Эти средства будут направлены преимущественно на поддержку стартапов, создающих инфраструктуру для AI, решения в области кибербезопасности и инструменты для разработчиков (дев тулс). Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

По данным TechCrunch, Эшли Смит удалось привлечь этот капитал всего за четыре месяца. Примечательно, что основная часть средств была предоставлена существующими инвесторами, участвовавшими в первом фонде. Это свидетельствует о высоком доверии рынка к молодым и специализированным венчурным фондам.

Фокус на технических основателях

В рамках нового фонда Фунд ИИ компания Вермилион Клиффс Вентурес планирует инвестировать в среднем от 500 тысяч до 1 миллиона долларов в каждый проект. В течение следующих двух с половиной лет планируется вложить средства как минимум в 25 компаний. На данный момент фонд уже успел профинансировать шесть перспективных стартапов.

Опыт Эшли Смит играет здесь решающую роль. До начала инвестиционной деятельности она работала в сфере маркетинга в таких технологических гигантах, как Твилио, Facebook, GitHub и GitLab. По её словам, многие технически подкованные основатели (фундерс) умеют создавать продукты, но сталкиваются с трудностями при их выводе на рынок и продажах.

Стратегия предотвращения ошибок

Госпожа Смит подчеркивает, что продажа продуктов разработчикам и специалистам по безопасности — это особая сложная дисциплина. Часто основатели стартапов учатся этому процессу ценой потери времени и денег, то есть через «дорогие уроки». Вермилион Клиффс Вентурес помогает им избежать этих ошибок благодаря своему опыту.

Первый фонд (Фунд И) составлял 13 миллионов долларов и был инвестирован в 35 компаний, включая проект в сфере кибербезопасности Кейкард и компанию CopilotKit, занимающуюся инфраструктурой AI. Новый фонд продолжит эту успешную стратегию в более широком масштабе.

Для стремительно развивающейся ИТ-экосистемы и стартап-среды Узбекистана деятельность подобных специализированных фондов также имеет важное значение. AI и кибербезопасность сегодня находятся в центре глобальной технологической гонки, что доказывает актуальность выбранного пути такими фондами, как Вермилион Клиффс Вентурес.