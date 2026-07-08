Родри Эрнандес может покинуть «Манчестер Сити»
Сообщается, что полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес еще не принял окончательного решения относительно своего будущего.
По информации журналиста Мигеля Серрано, 30-летний испанский футболист не исключает возможности ухода из клуба. Ранее сообщалось, что он готов перейти в мадридский «Реал».
Родри открыт к варианту с «Реалом»
Согласно источнику, Родри ранее был готов рассмотреть возможность перехода в «Реал».
Однако на данный момент мадридцы не планируют его трансфер. Поэтому конкретных действий в этом направлении пока нет.
Ситуация может измениться
Тем не менее, вероятность ухода Родри из «Манчестер Сити» полностью не исчезла.
В сообщениях подчеркивается, что ситуация может измениться в любой момент. Это сохраняет интригу вокруг будущего полузащитника.
Контракт действует до следующего лета
Действующий контракт Родри с «горожанами» рассчитан до следующего лета.
Эта ситуация делает положение футболиста на трансферном рынке еще более интересным. Если новое соглашение не будет подписано, клуб может рассмотреть вопрос о том, чтобы удержать его или получить прибыль через трансфер.
Показатели в прошлом сезоне
В прошлом сезоне испанский полузащитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах.
В этих играх Родри удалось забить 2 гола.
Будущее Родри, который считается одной из ключевых фигур «Манчестер Сити», остается открытым. Теперь главный вопрос — останется ли он в составе «горожан» или выберет новый вызов?
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