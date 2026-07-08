Родри Эрнандес может покинуть «Манчестер Сити»

Сообщается, что полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес еще не принял окончательного решения относительно своего будущего.

По информации журналиста Мигеля Серрано, 30-летний испанский футболист не исключает возможности ухода из клуба. Ранее сообщалось, что он готов перейти в мадридский «Реал».

Родри открыт к варианту с «Реалом»

Согласно источнику, Родри ранее был готов рассмотреть возможность перехода в «Реал».

Однако на данный момент мадридцы не планируют его трансфер. Поэтому конкретных действий в этом направлении пока нет.

Ситуация может измениться

Тем не менее, вероятность ухода Родри из «Манчестер Сити» полностью не исчезла.

В сообщениях подчеркивается, что ситуация может измениться в любой момент. Это сохраняет интригу вокруг будущего полузащитника.

Контракт действует до следующего лета

Действующий контракт Родри с «горожанами» рассчитан до следующего лета.

Эта ситуация делает положение футболиста на трансферном рынке еще более интересным. Если новое соглашение не будет подписано, клуб может рассмотреть вопрос о том, чтобы удержать его или получить прибыль через трансфер.

Показатели в прошлом сезоне

В прошлом сезоне испанский полузащитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах.

В этих играх Родри удалось забить 2 гола.

Будущее Родри, который считается одной из ключевых фигур «Манчестер Сити», остается открытым. Теперь главный вопрос — останется ли он в составе «горожан» или выберет новый вызов?