Родри Эрнандес может покинуть «Манчестер Сити»

·52·Спорт
Родри Эрнандес может покинуть «Манчестер Сити»

Сообщается, что полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес еще не принял окончательного решения относительно своего будущего.

По информации журналиста Мигеля Серрано, 30-летний испанский футболист не исключает возможности ухода из клуба. Ранее сообщалось, что он готов перейти в мадридский «Реал».

Родри открыт к варианту с «Реалом»

Согласно источнику, Родри ранее был готов рассмотреть возможность перехода в «Реал».

Однако на данный момент мадридцы не планируют его трансфер. Поэтому конкретных действий в этом направлении пока нет.

Ситуация может измениться

Тем не менее, вероятность ухода Родри из «Манчестер Сити» полностью не исчезла.

В сообщениях подчеркивается, что ситуация может измениться в любой момент. Это сохраняет интригу вокруг будущего полузащитника.

Контракт действует до следующего лета

Действующий контракт Родри с «горожанами» рассчитан до следующего лета.

Эта ситуация делает положение футболиста на трансферном рынке еще более интересным. Если новое соглашение не будет подписано, клуб может рассмотреть вопрос о том, чтобы удержать его или получить прибыль через трансфер.

Показатели в прошлом сезоне

В прошлом сезоне испанский полузащитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах.

В этих играх Родри удалось забить 2 гола.

Будущее Родри, который считается одной из ключевых фигур «Манчестер Сити», остается открытым. Теперь главный вопрос — останется ли он в составе «горожан» или выберет новый вызов?

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Обновлен рейтинг Голден Бой-2026: Ямаль на первом месте...Обновлен рейтинг Голден Бой-2026: Ямаль на первом месте...Сегодня, 20:47Златан Ибрагимович о Лионеле Месси: «Ему нужна помощь, он не может тащить команду в одиночку»Златан Ибрагимович о Лионеле Месси: «Ему нужна помощь, он не может тащить команду в одиночку»Сегодня, 20:36Трансфер года в женском футболе: Алексия Путельяс перешла в «Лондон Сити Лайонессес»Трансфер года в женском футболе: Алексия Путельяс перешла в «Лондон Сити Лайонессес»Сегодня, 20:36В 1-м туре АПЛ состоится противостояние испанских тренеровВ 1-м туре АПЛ состоится противостояние испанских тренеровСегодня, 20:24Узбекские боксерши У23 блеснули на чемпионате АзииУзбекские боксерши У23 блеснули на чемпионате АзииСегодня, 20:17«Манчестер Юнайтед» предложил Тчуамени 5-летний контракт...«Манчестер Юнайтед» предложил Тчуамени 5-летний контракт...Сегодня, 20:11
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану