Компания Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, привлекает 10 миллиардов долларов инвестиций

·1·Технологии
Компания Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, привлекает 10 миллиардов долларов инвестиций

Космическая компания Blue Origin, основанная миллиардером Джеффом Безосом, начала первый в своей истории раунд крупного внешнего финансирования. Как сообщает The New York Times, компания планирует привлечь 10 миллиардов долларов при рыночной оценке в 130 миллиардов долларов. Эти средства послужат укреплению позиций компании в области освоения космоса и коммерческих полетов. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

Лид-инвестором раунда выступает Coatue Asset Management, от которой ожидается около 4 миллиардов долларов. Также сам Джефф Безос выделяет проекту 2 миллиарда долларов, а оставшаяся часть будет покрыта другими крупными инвесторами. Это важный поворотный момент для Blue Origin, так как до сих пор компания функционировала в основном за счет личных средств Безоса.

Технические проблемы и новые цели

Процесс сбора средств пришелся на сложный для компании период. В конце мая флагманский проект Blue Origin, ракета New Glenn, взорвался во время испытаний. В настоящее время специалисты изучают причины неисправности, однако руководство не отказалось от намерения подготовить ракету к полету до конца года. Также значительных затрат требуют работы по восстановлению единственной стартовой площадки на базе Cape Canaveral.

Основной приоритетной задачей компании является поддержка лунной миссии Artemis, реализуемой NASA. Ожидается, что ракета New Glenn сыграет ключевую роль в рамках этой миссии. В то же время Blue Origin продвигает амбициозные планы по созданию центров обработки данных (data-center) в космосе. Это позволит перенести часть вычислительных мощностей с Земли на орбиту.

Конкуренция и спутниковый интернет

Blue Origin также нацелена на развитие собственной сети спутникового интернета. Этот проект обеспечит высокоскоростную связь для государственных органов и крупных предприятий с помощью тысяч спутников. В этом направлении компания вступает в прямую конкуренцию со SpaceX под руководством Илона Маска. Для справки, SpaceX в ходе недавнего IPO была оценена в 1,75 триллиона долларов.

Для любителей технологий в Узбекистане эта новость показывает, насколько быстро растет космическая экономика. Миллиардные инвестиции в космические технологии в мировом масштабе, несомненно, выведут качество глобального интернет-покрытия и научных исследований на новый уровень в будущем. Новый капитал, привлекаемый Blue Origin, имеет стратегическое значение для того, чтобы не отстать в этой гонке.

Blue OriginJeff BezosКосмосNew GlennИнвестиции
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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