Легенда шведского футбола Златан Ибрагимович высказал свое резкое мнение об участии сборной Аргентины в чемпионате мира. Он подчеркнул, что, хотя Лионель Месси спасает команду своей феноменальной игрой, партнеры обязаны оказывать ему больше поддержки. По мнению Ибрагимовича, сборная Аргентины не должна полагаться только на мастерство одного игрока. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Драматичный матч 1/8 финала чемпионата мира против сборной Египта (3:2) еще раз доказал истинное лидерство Месси. В тот момент, когда Аргентина уступала со счетом 0:2, именно Лионель Месси взял игру в свои руки. Сначала он отдал голевую передачу на Кристиана Ромеро, а затем стал автором гола, сравнявшего счет. В концовке встречи Энцо Фернандес забил победный мяч и вывел команду в четвертьфинал.

«Он превратился в зверя» — Ибрагимович о Месси

Выступая на телеканале Фокс Спортс, Ибрагимович не скрывал своего восхищения игрой бывшего партнера по команде. «После счета 2:0 можно было увидеть, что в нем что-то изменилось. Он словно нажал на выключатель и превратился в настоящего зверя, которого никто не мог остановить. Видно, насколько важна для него эта победа. Месси выиграл всё, и сколько бы «Золотых мячей» у него ни было, он всё равно хочет большего», — сказал шведский нападающий.

Однако Ибрагимович подверг критике остальных игроков сборной Аргентины. По его словам, несмотря на то, что 39-летний футболист показывает игру выше всех на турнире, команда слишком сильно от него зависит. В настоящее время Месси с 8 голами лидирует в гонке за «Золотую бутсу», опережая Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда. По мнению Златана, «Альбиселесте» не должна ждать чуда от Месси в каждом матче плей-офф.

«Если подходить критически, то его товарищи по команде должны повысить свой уровень и помочь ему. Он находится на совершенно другом уровне. Никто не удивится, если Месси продолжит в том же духе до конца турнира. Но ему нужна помощь», — добавил Ибрагимович.

Исторические результаты и голливудский сценарий

Другая легенда, Тьерри Анри, также высоко оценил игру Месси, которая идет вразрез с его возрастом и ожиданиями. Нападающий «Интер Майами» довел количество своих голов на чемпионатах мира до 21, обойдя таких легенд, как Мирослав Клозе, и опередив Килиана Мбаппе, у которого 19 голов.

Анри сравнил карьеру Месси с голливудскими фильмами: «Если бы вы написали такой сценарий, люди подумали бы, что это невозможно. Кажется, что режиссер немного переборщил. Но Месси пишет такие сценарии своими ногами, он творит историю». После матча с Египтом количество голов Месси за сборную достигло 125 в 204 матчах.

Для узбекистанских футбольных болельщиков каждый матч Месси также вызывает огромный интерес. То, что Лионель Месси сохраняет такую высокую спортивную форму и, несмотря на возраст, превосходит звезд мирового уровня — явление, которое редко встречается в футбольном мире. Судьба сборной Аргентины на следующих этапах во многом будет зависеть от того, насколько футболисты вокруг Месси смогут ему помочь.