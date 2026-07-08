Обновлен рейтинг Голден Бой-2026: Ямаль на первом месте...

Обновлен рейтинг главных претендентов на премию Голден Бой 2026 года, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы.

В списке, формируемом совместно с Трансфермаркт, первое место занимает звезда «Барселоны» Ламин Ямаль. Однако, поскольку он уже выигрывал эту награду ранее, он не будет учитываться при присуждении премии в 2026 году.

Ямаль лидирует в рейтинге, но не борется за приз

В новом рейтинге Ламин Ямаль занял самую высокую позицию.

Тем не менее, согласно регламенту Голден Бой, футболист, ранее получивший эту награду, не рассматривается в качестве претендента на приз в последующие годы.

По этой причине ожидается, что основная борьба за награду 2026 года развернется между футболистами, идущими следом за Ямалем.

Главные фавориты — Заир-Эмери и Кубарси

Второе место в рейтинге занимает полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери.

Следом за ним расположился защитник «Барселоны» Пау Кубарси. На данный момент именно эти два футболиста считаются главными фаворитами на получение премии Голден Бой 2026 года.

Топ-10 кандидатов

Десятка лучших в рейтинге Голден Бой 2026 года выглядит следующим образом:

Ламин Ямаль — «Барселона»; Уоррен Заир-Эмери — «ПСЖ»; Пау Кубарси — «Барселона»; Ян Диоманде — «Лейпциг»; Аюб Буадди — «Лилль»; Эстевао Виллиан — «Челси»; Виктор Фрохольдт — «Порту»; Леннарт Карл — «Бавария»; Эндрик — «Реал»; Райан — «Борнмут».

В 2025 году приз достался Дуэ

Напомним, что премия Голден Бой 2025 года была вручена нападающему «ПСЖ» Дезире Дуэ.

Рейтинг 2026 года в очередной раз показывает, что в Европе формируется новое поколение звезд. Теперь главная интрига заключается в том, достанется ли приз Заир-Эмери или Кубарси, учитывая, что Ямаль не участвует в гонке?