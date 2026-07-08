Обновлен рейтинг Голден Бой-2026: Ямаль на первом месте...
Обновлен рейтинг главных претендентов на премию Голден Бой 2026 года, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы.
В списке, формируемом совместно с Трансфермаркт, первое место занимает звезда «Барселоны» Ламин Ямаль. Однако, поскольку он уже выигрывал эту награду ранее, он не будет учитываться при присуждении премии в 2026 году.
Ямаль лидирует в рейтинге, но не борется за приз
В новом рейтинге Ламин Ямаль занял самую высокую позицию.
Тем не менее, согласно регламенту Голден Бой, футболист, ранее получивший эту награду, не рассматривается в качестве претендента на приз в последующие годы.
По этой причине ожидается, что основная борьба за награду 2026 года развернется между футболистами, идущими следом за Ямалем.
Главные фавориты — Заир-Эмери и Кубарси
Второе место в рейтинге занимает полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери.
Следом за ним расположился защитник «Барселоны» Пау Кубарси. На данный момент именно эти два футболиста считаются главными фаворитами на получение премии Голден Бой 2026 года.
Топ-10 кандидатов
Десятка лучших в рейтинге Голден Бой 2026 года выглядит следующим образом:
Ламин Ямаль — «Барселона»;
Уоррен Заир-Эмери — «ПСЖ»;
Пау Кубарси — «Барселона»;
Ян Диоманде — «Лейпциг»;
Аюб Буадди — «Лилль»;
Эстевао Виллиан — «Челси»;
Виктор Фрохольдт — «Порту»;
Леннарт Карл — «Бавария»;
Эндрик — «Реал»;
Райан — «Борнмут».
В 2025 году приз достался Дуэ
Напомним, что премия Голден Бой 2025 года была вручена нападающему «ПСЖ» Дезире Дуэ.
Рейтинг 2026 года в очередной раз показывает, что в Европе формируется новое поколение звезд. Теперь главная интрига заключается в том, достанется ли приз Заир-Эмери или Кубарси, учитывая, что Ямаль не участвует в гонке?
…