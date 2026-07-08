Обсуждается судьба 1-процентного кешбэка в налоговом приложении

·25·Экономика
Обсуждается судьба 1-процентного кешбэка в налоговом приложении

В Узбекистане предложили отменить систему 1-процентного кешбэка, выплачиваемого гражданам за регистрацию чеков в приложении Soliq.

По данным Института сокращения теневой экономики, средства, выделяемые из бюджета на этот механизм, растут с каждым годом. В 2026 году эти расходы могут достичь 1,8 трлн сумов.

В институте отметили, что эффективность системы кешбэка уже не так высока, как прежде. В связи с этим предлагается использовать другие методы стимулирования граждан требовать чеки.

Новый подход предусматривает организацию лотереи среди тех, кто регистрирует чеки за покупки в сферах с высоким риском теневой экономики.

На данный момент действующая система кешбэка не отменена. Окончательное решение об её изменении или прекращении еще не принято.

SoliqУзбекистанИнститут по сокращению теневой экономики
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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