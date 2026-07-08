В Индонезии восемь дней горит огромный мусорный полигон

Крупный пожар, который уже восемь дней продолжается на огромном мусорном полигоне «Джативарингин» на окраине столицы Индонезии Джакарты, вынудил сотни жителей покинуть свои дома. К настоящему моменту огонь охватил более 15 гектаров территории, а окрестности окутал густой и токсичный дым. Об этом сообщает BBC.

Органы здравоохранения заявили о резком росте числа респираторных заболеваний из-за загрязнения воздуха. Для тушения пожара задействованы вертолеты, специальная водовозная техника, бульдозеры и дроны. Специалисты надеются полностью ликвидировать возгорание к концу недели. Экологи же оценивают это событие как еще одно тяжелое последствие мусорной проблемы в стране и яркий пример экологического кризиса.

Сообщается, что пожар начался 30 июня с небольшой искры. Позже из-за сильного ветра огонь быстро распространился, охватив высокие груды мусора и труднодоступные для пожарных участки.

В течение недели черный дым, поднимающийся с полигона, накрыл близлежащие населенные пункты. По данным Министерства окружающей среды, качество воздуха ухудшилось до опасного уровня, хотя в последние дни ситуация немного улучшилась.

45-летняя местная жительница Сарманах рассказала, что из-за того, что токсичный дым заполнил ее дом, она была вынуждена переехать с ребенком в безопасное место.

«Дым был настолько густым, что никого не было видно. Он разъедает нос, вызывает кашель и затрудняет дыхание. Поэтому мы были вынуждены покинуть наш дом», — сказала она.

Сотни других жителей также были размещены во временных убежищах, организованных местными властями. 37-летняя женщина по имени Тосияни отметила, что из-за токсичных газов в дыму им пока не разрешают возвращаться домой.

Врачи осмотрели не менее 234 граждан, чье здоровье ухудшилось в результате пожара. У 72 из них выявлена острая инфекция дыхательных путей.

В настоящее время очаги возгорания внутри мусорных куч сохраняются в западной и южной частях полигона. По словам представителя Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Йохана Дармавана, ликвидация пожара проходит крайне сложно, так как огонь горит в глубоких слоях отходов.

Власти пока не объявили точную причину пожара. Однако индонезийская экологическая неправительственная организация ВАЛХИ предполагает, что причиной мог стать взрыв метана, образовавшегося в результате разложения органических отходов. Эксперты подчеркивают, что это является следствием проблемы нерегулируемых открытых мусорных полигонов в стране.

Местные жители и до пожара жаловались на постоянный зловонный запах, нашествие мух и угрозу схода мусорных оползней в этом районе. По мнению экологов, из-за жаркой погоды и изменения климата скапливающийся метан превращает такие полигоны в «пороховые бочки», которые могут вспыхнуть в любой момент.