В Индонезии восемь дней горит огромный мусорный полигон

·29·Мир
В Индонезии восемь дней горит огромный мусорный полигон

Крупный пожар, который уже восемь дней продолжается на огромном мусорном полигоне «Джативарингин» на окраине столицы Индонезии Джакарты, вынудил сотни жителей покинуть свои дома. К настоящему моменту огонь охватил более 15 гектаров территории, а окрестности окутал густой и токсичный дым. Об этом сообщает BBC.

Органы здравоохранения заявили о резком росте числа респираторных заболеваний из-за загрязнения воздуха. Для тушения пожара задействованы вертолеты, специальная водовозная техника, бульдозеры и дроны. Специалисты надеются полностью ликвидировать возгорание к концу недели. Экологи же оценивают это событие как еще одно тяжелое последствие мусорной проблемы в стране и яркий пример экологического кризиса.

Сообщается, что пожар начался 30 июня с небольшой искры. Позже из-за сильного ветра огонь быстро распространился, охватив высокие груды мусора и труднодоступные для пожарных участки.

В течение недели черный дым, поднимающийся с полигона, накрыл близлежащие населенные пункты. По данным Министерства окружающей среды, качество воздуха ухудшилось до опасного уровня, хотя в последние дни ситуация немного улучшилась.

45-летняя местная жительница Сарманах рассказала, что из-за того, что токсичный дым заполнил ее дом, она была вынуждена переехать с ребенком в безопасное место.

«Дым был настолько густым, что никого не было видно. Он разъедает нос, вызывает кашель и затрудняет дыхание. Поэтому мы были вынуждены покинуть наш дом», — сказала она.

Сотни других жителей также были размещены во временных убежищах, организованных местными властями. 37-летняя женщина по имени Тосияни отметила, что из-за токсичных газов в дыму им пока не разрешают возвращаться домой.

Врачи осмотрели не менее 234 граждан, чье здоровье ухудшилось в результате пожара. У 72 из них выявлена острая инфекция дыхательных путей.

В настоящее время очаги возгорания внутри мусорных куч сохраняются в западной и южной частях полигона. По словам представителя Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Йохана Дармавана, ликвидация пожара проходит крайне сложно, так как огонь горит в глубоких слоях отходов.

Власти пока не объявили точную причину пожара. Однако индонезийская экологическая неправительственная организация ВАЛХИ предполагает, что причиной мог стать взрыв метана, образовавшегося в результате разложения органических отходов. Эксперты подчеркивают, что это является следствием проблемы нерегулируемых открытых мусорных полигонов в стране.

Местные жители и до пожара жаловались на постоянный зловонный запах, нашествие мух и угрозу схода мусорных оползней в этом районе. По мнению экологов, из-за жаркой погоды и изменения климата скапливающийся метан превращает такие полигоны в «пороховые бочки», которые могут вспыхнуть в любой момент.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Иран сделал резкое предупреждение США: опасный поворот вокруг Ормузского проливаИран сделал резкое предупреждение США: опасный поворот вокруг Ормузского проливаВчера, 23:21Эрдоган намекнул на план Трампа: Турция задействует два канала по УкраинеЭрдоган намекнул на план Трампа: Турция задействует два канала по УкраинеВчера, 23:08В Германии врач, убивший 15 пациентов, приговорен к пожизненному заключениюВ Германии врач, убивший 15 пациентов, приговорен к пожизненному заключениюВчера, 20:29Что происходит с нашим мозгом в космосе? Удивительная правда, которую открыли ученыеЧто происходит с нашим мозгом в космосе? Удивительная правда, которую открыли ученыеВчера, 20:18Ситуация между США и Ираном обострилась после атак в Ормузском проливеСитуация между США и Ираном обострилась после атак в Ормузском проливеВчера, 20:00В Пакистане грузовой самолет с пятью членами экипажа пропал с радаровВ Пакистане грузовой самолет с пятью членами экипажа пропал с радаровВчера, 19:33
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка