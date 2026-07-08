Талантливый вингер Челси Джесси Дерри продлил контракт и был отдан в аренду

Лондонский клуб Челси подписал новый долгосрочный контракт с одним из своих самых перспективных молодых футболистов Джесси Дерри. Однако 18-летний вингер не проведет предстоящий сезон на стадионе Стэмфорд Бридж. Руководство клуба и тренерский штаб сочли целесообразным отправить игрока в более сильный чемпионат для его профессионального роста. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Согласно информации, опубликованной BBC Sport, Джесси Дерри близок к переходу в действующий чемпион Португалии Спортинг на правах годовой аренды. Соглашение не предусматривает опцию выкупа, что свидетельствует о том, что Челси рассматривает Дерри как важную часть своего основного состава в будущем.

Опыт Лиги чемпионов и детали трансфера

Вариант с Португалией оценивается как идеальный шаг для Дерри. Дело в том, что Спортинг в следующем сезоне примет участие в общем этапе Лиги чемпионов. Это позволит молодому вингеру получить опыт не только во внутреннем чемпионате, но и в самом престижном турнире Европы. Ранее интерес к футболисту проявляла мюнхенская Бавария, однако лондонцы не захотели его отпускать.

Интересно, что данное арендное соглашение может стать частью масштабного сотрудничества между Челси и Спортингом. В настоящее время лондонцы близки к завершению трансфера Джовани Кенды из лиссабонского клуба за 40 миллионов фунтов. Высокая конкуренция в составе, в частности наличие таких креативных полузащитников, как Педру Нету, Эстевао Виллиан и Джейми Гиттенс, ускорила уход Дерри в аренду.

Издание Goal.com добавляет, что Челси в данный момент работает над оптимизацией состава. По этой причине еще один атакующий игрок команды Алехандро Гарначо выставлен на трансфер. Клуб не намерен отдавать Гарначо в аренду и рассматривает только варианты полноценной продажи. Это часть стратегии по расчистке пути для таких молодых талантов, как Дерри.

Джесси Дерри перешел в Челси из академии Кристал Пэлас в прошлом году. За короткое время он успел проявить себя в юношеских сборных Англии У17, У18 и У19. В прошлом сезоне он дебютировал в Премьер-лиге в матче против Ноттингем Форест, однако был вынужден покинуть поле досрочно из-за травмы головы, полученной в той встрече.

В настоящее время футболист полностью восстановился после травмы и готовится отправиться в Лиссабон для прохождения медицинского обследования. Тот факт, что главный тренер Спортинга Рубен Аморим обладает большим опытом в раскрытии молодых талантов, стал одним из решающих факторов в трансфере Дерри.