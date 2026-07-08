Иран сделал резкое предупреждение США: опасный поворот вокруг Ормузского пролива

·69·Мир
Иран сделал резкое предупреждение США: опасный поворот вокруг Ормузского пролива

Напряженность между Ираном и США вновь достигает пика. Представитель военно-морских сил Ирана заявил, что если войска США приблизятся к побережью страны, их ждут тяжелые последствия.

Это заявление прозвучало на фоне новых ударов США, обвинений Тегерана в адрес Вашингтона и сообщений о том, что соглашение о прекращении огня фактически утратило свою силу.

Жесткое заявление иранского адмирала

Заместитель начальника штаба ВМС Ирана контр-адмирал Хабибулла Сайяри выступил с резким предупреждением в адрес США.

Как сообщает агентство ИРНА, он заявил, что если враг попытается высадить войска на иранское побережье, то не сможет вернуться обратно.

«Если враг попытается высадить войска на иранское побережье, он попадет в ад, из которого не сможет выбраться», — сказал Сайяри.

Тегеран обвиняет Вашингтон

Министерство иностранных дел Ирана решительно осудило повторные удары США и аннулирование лицензии Тегерана на продажу нефти.

По мнению министерства, эти действия фактически делают меморандум о прекращении военных действий неэффективным. Тегеран назвал решение Министерства финансов США «грубым нарушением» и возложил на Вашингтон ответственность за эскалацию ситуации.

Сообщается об ударах по более чем 80 целям

Согласно имеющимся данным, американские военные нанесли серию новых ударов по Ирану.

Центральное командование Вооруженных сил США (КЭНТКОМ) заявило, что эти атаки стали ответом на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

В сообщениях говорится, что удары были нанесены по более чем 80 целям.

Трамп заявил, что соглашение больше не работает

Президент США Дональд Трамп 8 июля сообщил, что соглашение о прекращении огня с Ираном больше не действует.

Он назвал переговоры бессмысленными и использовал крайне резкие выражения в адрес руководства Ирана. Это свидетельствует о том, что дипломатические пути между двумя странами еще больше сузились.

Россия заявила о готовности к посредничеству

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с лидером США заявил, что Москва готова помочь в смягчении конфликта.

По его словам, Россия может внести свой вклад в установление стабильности в Иране и предотвращение выхода ситуации из-под контроля.

Каждое новое заявление и военное действие вокруг Ормузского пролива приближает регион к еще более опасной стадии. Очередной шаг между Ираном и США может повлиять на ситуацию на всем Ближнем Востоке.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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